Британская полиция рассматривает инсценировку как одну из возможных версий нового отравления в Солсбери
16 сентября уроженка Россия Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг были доставлены в больницу из итальянского кафе. Газета Sun опубликована интервью с Шапиро, в котором та связала отравление с российской разведкой, однако 19 сентября газета удалила этот материал «по юридическим причинам». Местная полиция заявила, что не считает случившееся подозрительным. В больнице Солсбери сообщили, что в анализах Шапиро и Кинга не было обнаружено никаких ядовитых веществ. Между тем, ВВС-News со ссылкой на источники передает, что полицейские не исключают и других версий до тех пор, пока не допросят Алекса Кинга.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kara 20 сентября 2018 | 22:36
а слабо написать опровержение-Путин не травил Шапиро?
rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 22:58
16 сентября уроженка Россия Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг были доставлены в больницу из итальянского кафе...
Отец Анны говорит, что Алекс Кинг никакой не муж, а сутенёр израильской проститутки Анны Шапиро.
beregov_net 20 сентября 2018 | 22:59
kara: Ну напиши
vilingrad 20 сентября 2018 | 22:39
Тема очень токсичная. Там, где Вова порылась, все дохнет- вот они и испугались:)