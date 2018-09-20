Британская полиция рассматривает инсценировку как одну из возможных версий нового отравления в Солсбери

16 сентября уроженка Россия Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг были доставлены в больницу из итальянского кафе. Газета Sun опубликована интервью с Шапиро, в котором та связала отравление с российской разведкой, однако 19 сентября газета удалила этот материал «по юридическим причинам». Местная полиция заявила, что не считает случившееся подозрительным. В больнице Солсбери сообщили, что в анализах Шапиро и Кинга не было обнаружено никаких ядовитых веществ. Между тем, ВВС-News со ссылкой на источники передает, что полицейские не исключают и других версий до тех пор, пока не допросят Алекса Кинга.