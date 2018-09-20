Госдеп США внес в черный список 27 российских граждан, а также компании, связанные с обороной и разведкой
Власти США будут вводить санкции за сотрудничество с этими людьми и организациями. В список внесены, в частности, ЧВК Вагнера, компании Евгения Пригожина, в том числе агентство интернет-расследований, а также сам Пригожин. В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых в США считают участниками кампании по вмешательству в выборы американского президента.
Комментарии3
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kottigr1 20 сентября 2018 | 22:31
Обкладывают потихонечку чумной барак карантином..
mosser 20 сентября 2018 | 22:49
Шампанское в госдуму!
marek 20 сентября 2018 | 23:07
Давно пора было это сделать!