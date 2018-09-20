Политолог Дмитрий Орешкин: России нечем ответить на внесение Госдепом США в черный список 27 российских граждан
России нечем ответить на внесение Госдепом США в черный список 27 российских граждан и компаний, связанных с обороной и разведкой. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.
«Ответить нечем, потому что явная асимметрия отношений. Экономика США растет быстро, а российская медленно. Ввести экономические санкции против Штатов и лишить их рублей можно, но не стоит. Так что придется терпеть», — сказал Д.Орешкин.
Эксперт объяснил действия США «избыточным военным присутствием» России в Сирии, «непозволительным присутствием с ядохимикатами в Британии», а также ситуацией с вмешательством в американские выборы.
Госдеп США внес в черный список 27 российских граждан и компании, связанные с обороной и разведкой. Вашингтон будет вводить санкции за сотрудничество с этими людьми и организациями.
Комментарии1
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novyrusich 20 сентября 2018 | 23:02
России нечем ответить на внесение Госдепом США в черный список 27 российских граждан и компаний, связанных с обороной и разведкой. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.
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И он неправ. США можно обматерить и выругать. Что непременно и будет сделано в российской Думе.
А это дорогого стоит.
На душе полегчает.
А вот запрещатьиспользование Штатами рубля для международных расчетов не стоит.
Его и так никто не использует как деньги.