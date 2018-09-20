Политолог Дмитрий Орешкин: России нечем ответить на внесение Госдепом США в черный список 27 российских граждан

России нечем ответить на внесение Госдепом США в черный список 27 российских граждан и компаний, связанных с обороной и разведкой. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Ответить нечем, потому что явная асимметрия отношений. Экономика США растет быстро, а российская медленно. Ввести экономические санкции против Штатов и лишить их рублей можно, но не стоит. Так что придется терпеть», — сказал Д.Орешкин.

Эксперт объяснил действия США «избыточным военным присутствием» России в Сирии, «непозволительным присутствием с ядохимикатами в Британии», а также ситуацией с вмешательством в американские выборы.

Госдеп США внес в черный список 27 российских граждан и компании, связанные с обороной и разведкой. Вашингтон будет вводить санкции за сотрудничество с этими людьми и организациями.