Российский теннисист Михаил Южный завершил свою карьеру

36-летний спортсмен перед началом матча в Санкт-Петербурге заявил, что он будет для него последним. В итоге Южный уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту. После завершения игры болельщики стоя провожали Южного, на трибунах было развернуто большое панно, посвященное российскому теннисисту. Южный начал карьеру в 99-ом году. Он 10 раз становился победителем турниров АТР и дважды выигрывал кубок Дэвиса в составе сборной России.