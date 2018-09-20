Российский теннисист Михаил Южный завершил свою карьеру
36-летний спортсмен перед началом матча в Санкт-Петербурге заявил, что он будет для него последним. В итоге Южный уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту. После завершения игры болельщики стоя провожали Южного, на трибунах было развернуто большое панно, посвященное российскому теннисисту. Южный начал карьеру в 99-ом году. Он 10 раз становился победителем турниров АТР и дважды выигрывал кубок Дэвиса в составе сборной России.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zonda_3 20 сентября 2018 | 22:27
Respect!
danko1 20 сентября 2018 | 22:29
zonda_3: Хорошо сегодня играл. Мог и выиграть в 2-х сетах.
Но карьеру официально в субботу завершает. Еще парные матчи остались.