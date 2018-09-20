WADA восстановило права Российского антидопингового агентства
Оно снова может полноценно функционировать и оценивать пробы спортсменов. Об этом сказал директор РУСАДА Юрий Ганус.
Российская организация может повторно лишиться официального статуса, если не успеет выполнить в срок новые требования Всемирного агентства.
Комментарии2
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waldy 20 сентября 2018 | 22:37
Скока это стоило????
stal26 20 сентября 2018 | 23:08
Просто олимпиада кончилась.