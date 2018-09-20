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Эксклюзив Эха 22:01, 20 сентября 2018

Bellingcat и издание The Insider опубликовали новые данные о Руслане Боширове и Александре Петрове

Bellingcat и издание The Insider опубликовали новые данные о Руслане Боширове и Александре Петрове, которых Лондон называет главными обвиняемыми по делу Скрипалей. Выяснилось, что ранее они были арестованы в Нидерландах.

О задержании Петрова и Баширова сообщили изданию источники в правоохранительных органах Королевства. Никаких дат и других подробностей они не назвали. Один из собеседников лишь «намекнул», что об этом можно узнать больше, «если читать СМИ». Как пишет The Insider, в прессе есть только один эпизод подобного рода: в начале года в Нидерландах были задержаны, а затем высланы на родину двое россиян. Они направлялись в лабораторию швейцарского города Шпиц, которая помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипалей в Великобритании. По данным СМИ, при себе у них было специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети. Следователи предположили, что эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA.

В своем новом докладе международные расследователи также отмечают схожесть номеров загранпаспортов подозреваемых и ранее засвеченного сотрудника спецслужб Эдуарда Широкова, которого Черногория разыскивает по линии Интерпола за попытку переворота. Таким образом, «любой желающий, получив доступ к базе, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба» — констатирует The Insider.

Давшие интервью телеканалу RT Петров и Боширов утверждали, что не имеют отношения к спецслужбам и ездили в Солсбери как туристы.

Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов ранее могли быть арестованы в Европе за намерение взломать компьютерную систему исследовательского центра, «который занимается анализом различных химических веществ, в том числе химического оружия, использовавшегося в Сирии». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

«Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов неофициально сообщили, что Петров и Боширов ранее арестовывались на территории Нидерландов», — рассказал Р.Доброхотов.

По его словам, если эта информация соответствует действительности, то приезд россиян на территорию Великобритании кажется странным, «поскольку спецслужбы европейских стан обмениваются друг с другом данными и визы не дают тому, у кого уже было уголовное преследование».

Р.Доброхотов также отметил, что в ходе расследования было выяснено, что номера загранпаспортов А.Петрова и Р.Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ. В частности, речь идет об Эдуарде Широкове, который провалился во время неудавшегося переворота в Черногории.

«У него было два паспорта. Власти Черногории их опубликовали, и мы обнаружили, что он отличается от паспортов Петрова и Боширова всего лишь на 27 номеров. Судя по всему, у сотрудников ГРУ есть какая-то особая нумерация», — рассказал Р.Доброхотов.

Главред издания заключил, что завладеть всем списком загранпаспортов нетрудно, а это значит, что можно получить и весь список агентов ГРУ. «Это означает, что надо расформировывать это ведомство, потому что скомпрометировать агентов стало проще простого», — заключил он.

Комментарии

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kir_pich_101 20 сентября 2018 | 22:07

Главный обвиняемый в Кремле.
И судить будут их, а иметь ввиду его.

pipan 20 сентября 2018 | 22:09

kir_pich_101: Болеете !?)

alcatraz 20 сентября 2018 | 22:16

Теперь из-за этих двух болванов по паспортным номерам спалят всю агентурную сеть ГРУ. Как к бабке не ходи.
Им придуркам хана..100%..что там, что здесь. Даже жалко их убогих стало.

gonduras_on_colima 20 сентября 2018 | 22:25

pipan: // Болеете !?) //
Не просыхаете? И который год уже?

gluhoy2250 20 сентября 2018 | 22:39

kir_pich_101: а иметь ввиду его.
Дурилка, иметь будут тебя!

stopkran1969 20 сентября 2018 | 22:08

Полные лузеры

master_superanalitik 20 сентября 2018 | 22:12


Ни за что оклеветали Петрова и Боширова, а они ведь ни в чем не виноваты. Они как и мы выступают за мир во всем Мире.

edyunia 20 сентября 2018 | 22:17

master_superanalitik: \\Они как и мы\\
Ты старик тоже из 3.14дарасов?

askol2016 20 сентября 2018 | 22:14

Выходит, они не только в Скрипалево напакостили?

viktorova 20 сентября 2018 | 22:18

askol2016: выходит они не только в Скрипилево облажались...

cite 20 сентября 2018 | 22:20



"Вестеркерк (нидерл. Westerkerk — Западная церковь) — кальвинистская церковь в Амстердаме, построенная в 1620—1631 годах по проекту Хендрика де Кейзера. Расположена на берегу канала Принсенграхт.

Шпиль церкви является самым высоким церковным шпилем в Амстердаме, имея высоту 85 метров."- утрись Bellingcat!))


andy_dufresne_1 20 сентября 2018 | 22:57

cite: Это бесценно!!! :D

viktorova 20 сентября 2018 | 22:26

Да все нормально. Что можно ждать от говнокомандующего, набравшего таких придурков в МО и спецслужбы да, пожалуй и во все остальные министерства и органы власти.
Мультфильмы про ракеты, чушь и компот от конашенкова, провальные операции ГРУ, дырки в космосе и проч и проч и проч....
Настало время смеяться над ним, как над “уважаемым Леонидом Ильичем».
Хотя очень грустно от всего этого...

gluhoy2250 20 сентября 2018 | 22:55

viktorova: Настало время смеяться
Дурилка англицкая, хорош тот кто смеется последним!

estamp 20 сентября 2018 | 22:53

Александр Петров и Руслан Боширов ранее могли быть арестованы в Европе за намерение взломать компьютерную систему исследовательского центра,
---
Ха! Кто видел их интервью? Скажите, они похожи на людей способных взломать хоть какую компьютерную систему?

cypher 20 сентября 2018 | 23:10

estamp: ну.. геев они сыграли весьма недурно)

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