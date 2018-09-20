Bellingcat и издание The Insider опубликовали новые данные о Руслане Боширове и Александре Петрове, которых Лондон называет главными обвиняемыми по делу Скрипалей. Выяснилось, что ранее они были арестованы в Нидерландах.

О задержании Петрова и Баширова сообщили изданию источники в правоохранительных органах Королевства. Никаких дат и других подробностей они не назвали. Один из собеседников лишь «намекнул», что об этом можно узнать больше, «если читать СМИ». Как пишет The Insider, в прессе есть только один эпизод подобного рода: в начале года в Нидерландах были задержаны, а затем высланы на родину двое россиян. Они направлялись в лабораторию швейцарского города Шпиц, которая помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипалей в Великобритании. По данным СМИ, при себе у них было специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети. Следователи предположили, что эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA.

В своем новом докладе международные расследователи также отмечают схожесть номеров загранпаспортов подозреваемых и ранее засвеченного сотрудника спецслужб Эдуарда Широкова, которого Черногория разыскивает по линии Интерпола за попытку переворота. Таким образом, «любой желающий, получив доступ к базе, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба» — констатирует The Insider.



Давшие интервью телеканалу RT Петров и Боширов утверждали, что не имеют отношения к спецслужбам и ездили в Солсбери как туристы.

Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов ранее могли быть арестованы в Европе за намерение взломать компьютерную систему исследовательского центра, «который занимается анализом различных химических веществ, в том числе химического оружия, использовавшегося в Сирии». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

«Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов неофициально сообщили, что Петров и Боширов ранее арестовывались на территории Нидерландов», — рассказал Р.Доброхотов.

По его словам, если эта информация соответствует действительности, то приезд россиян на территорию Великобритании кажется странным, «поскольку спецслужбы европейских стан обмениваются друг с другом данными и визы не дают тому, у кого уже было уголовное преследование».

Р.Доброхотов также отметил, что в ходе расследования было выяснено, что номера загранпаспортов А.Петрова и Р.Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ. В частности, речь идет об Эдуарде Широкове, который провалился во время неудавшегося переворота в Черногории.

«У него было два паспорта. Власти Черногории их опубликовали, и мы обнаружили, что он отличается от паспортов Петрова и Боширова всего лишь на 27 номеров. Судя по всему, у сотрудников ГРУ есть какая-то особая нумерация», — рассказал Р.Доброхотов.

Главред издания заключил, что завладеть всем списком загранпаспортов нетрудно, а это значит, что можно получить и весь список агентов ГРУ. «Это означает, что надо расформировывать это ведомство, потому что скомпрометировать агентов стало проще простого», — заключил он.