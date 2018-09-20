Bellingcat и издание The Insider опубликовали новые данные о Руслане Боширове и Александре Петрове
Bellingcat и издание The Insider опубликовали новые данные о Руслане Боширове и Александре Петрове, которых Лондон называет главными обвиняемыми по делу Скрипалей. Выяснилось, что ранее они были арестованы в Нидерландах.
О задержании Петрова и Баширова сообщили изданию источники в правоохранительных органах Королевства. Никаких дат и других подробностей они не назвали. Один из собеседников лишь «намекнул», что об этом можно узнать больше, «если читать СМИ». Как пишет The Insider, в прессе есть только один эпизод подобного рода: в начале года в Нидерландах были задержаны, а затем высланы на родину двое россиян. Они направлялись в лабораторию швейцарского города Шпиц, которая помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипалей в Великобритании. По данным СМИ, при себе у них было специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети. Следователи предположили, что эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA.
В своем новом докладе международные расследователи также отмечают схожесть номеров загранпаспортов подозреваемых и ранее засвеченного сотрудника спецслужб Эдуарда Широкова, которого Черногория разыскивает по линии Интерпола за попытку переворота. Таким образом, «любой желающий, получив доступ к базе, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба» — констатирует The Insider.
Давшие интервью телеканалу RT Петров и Боширов утверждали, что не имеют отношения к спецслужбам и ездили в Солсбери как туристы.
Подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов ранее могли быть арестованы в Европе за намерение взломать компьютерную систему исследовательского центра, «который занимается анализом различных химических веществ, в том числе химического оружия, использовавшегося в Сирии». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.
«Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов неофициально сообщили, что Петров и Боширов ранее арестовывались на территории Нидерландов», — рассказал Р.Доброхотов.
По его словам, если эта информация соответствует действительности, то приезд россиян на территорию Великобритании кажется странным, «поскольку спецслужбы европейских стан обмениваются друг с другом данными и визы не дают тому, у кого уже было уголовное преследование».
Р.Доброхотов также отметил, что в ходе расследования было выяснено, что номера загранпаспортов А.Петрова и Р.Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ. В частности, речь идет об Эдуарде Широкове, который провалился во время неудавшегося переворота в Черногории.
«У него было два паспорта. Власти Черногории их опубликовали, и мы обнаружили, что он отличается от паспортов Петрова и Боширова всего лишь на 27 номеров. Судя по всему, у сотрудников ГРУ есть какая-то особая нумерация», — рассказал Р.Доброхотов.
Главред издания заключил, что завладеть всем списком загранпаспортов нетрудно, а это значит, что можно получить и весь список агентов ГРУ. «Это означает, что надо расформировывать это ведомство, потому что скомпрометировать агентов стало проще простого», — заключил он.
Комментарии16
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kir_pich_101 20 сентября 2018 | 22:07
Главный обвиняемый в Кремле.
И судить будут их, а иметь ввиду его.
pipan 20 сентября 2018 | 22:09
kir_pich_101: Болеете !?)
alcatraz 20 сентября 2018 | 22:16
Теперь из-за этих двух болванов по паспортным номерам спалят всю агентурную сеть ГРУ. Как к бабке не ходи.
Им придуркам хана..100%..что там, что здесь. Даже жалко их убогих стало.
gonduras_on_colima 20 сентября 2018 | 22:25
pipan: // Болеете !?) //
Не просыхаете? И который год уже?
gluhoy2250 20 сентября 2018 | 22:39
kir_pich_101: а иметь ввиду его.
Дурилка, иметь будут тебя!
stopkran1969 20 сентября 2018 | 22:08
Полные лузеры
master_superanalitik 20 сентября 2018 | 22:12
Ни за что оклеветали Петрова и Боширова, а они ведь ни в чем не виноваты. Они как и мы выступают за мир во всем Мире.
edyunia 20 сентября 2018 | 22:17
master_superanalitik: \\Они как и мы\\
Ты старик тоже из 3.14дарасов?
askol2016 20 сентября 2018 | 22:14
Выходит, они не только в Скрипалево напакостили?
viktorova 20 сентября 2018 | 22:18
askol2016: выходит они не только в Скрипилево облажались...
cite 20 сентября 2018 | 22:20
"Вестеркерк (нидерл. Westerkerk — Западная церковь) — кальвинистская церковь в Амстердаме, построенная в 1620—1631 годах по проекту Хендрика де Кейзера. Расположена на берегу канала Принсенграхт.
Шпиль церкви является самым высоким церковным шпилем в Амстердаме, имея высоту 85 метров."- утрись Bellingcat!))
andy_dufresne_1 20 сентября 2018 | 22:57
cite: Это бесценно!!! :D
viktorova 20 сентября 2018 | 22:26
Да все нормально. Что можно ждать от говнокомандующего, набравшего таких придурков в МО и спецслужбы да, пожалуй и во все остальные министерства и органы власти.
Мультфильмы про ракеты, чушь и компот от конашенкова, провальные операции ГРУ, дырки в космосе и проч и проч и проч....
Настало время смеяться над ним, как над “уважаемым Леонидом Ильичем».
Хотя очень грустно от всего этого...
gluhoy2250 20 сентября 2018 | 22:55
viktorova: Настало время смеяться
Дурилка англицкая, хорош тот кто смеется последним!
estamp 20 сентября 2018 | 22:53
Александр Петров и Руслан Боширов ранее могли быть арестованы в Европе за намерение взломать компьютерную систему исследовательского центра,
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Ха! Кто видел их интервью? Скажите, они похожи на людей способных взломать хоть какую компьютерную систему?
cypher 20 сентября 2018 | 23:10
estamp: ну.. геев они сыграли весьма недурно)