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Эксклюзив Эха 22:00, 20 сентября 2018

Госдеп США внес в черный список 27 российских граждан, а также компании, связанные с обороной и разведкой

Власти США будут вводить санкции за сотрудничество с этими людьми и организациями. В список внесены, в частности, ЧВК Вагнера, компании Евгения Пригожина, в том числе агентство интернет-расследований, а также сам Пригожин. В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых в США считают участниками кампании по вмешательству в выборы американского президента.

Эту меру можно считать оправданной, но ответа на нее у России нет. Такое мнение «Эху Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых в США считают участниками кампании по вмешательству в выборы американского президента.

Комментарии

12

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kottigr1 20 сентября 2018 | 22:04

Госдеп шельму метит...

mercer57 20 сентября 2018 | 22:04

а где санкции против кремлёвской плешивой крысы !?

zonda_3 20 сентября 2018 | 22:40

mercer57:
Прошла эпоха Рейганов и Тэтчеров - нынешние европейские мудилы напоминают предвоенных слизняков - в упор не видят кто им всадить хочет

master_superanalitik 20 сентября 2018 | 22:10


Я американцев понимаю, так как они хотят править Миром в одну харю. Особенно в этом плане отличился негр Обама. Во истину говорят, что чем чернее кожа - тем наглее рожа. А президент Трамп хочет искренне помочь американцам жить лучше и веселей. Но бессовестные люди и засранцы пытаются Трампа и Путина сбить спонталыку . Этому не бывать. США только вместе с Россией смогут всех бессовестных людей и засранцев уважать нерушимую волю двух Империй.

zonda_3 20 сентября 2018 | 22:16

Диагноз то какой у тебя? Ватная имперскость на почве боярошниковой властьцеловательности? Давно поставили?:

edyunia 20 сентября 2018 | 22:19

master_superanalitik: \\чем чернее кожа - тем наглее рожа.\\
По ходу ты исключение из правил.

askol2016 20 сентября 2018 | 22:10

Эховские портянки окажутся в черных списках

polsan 20 сентября 2018 | 22:13

askol2016: эти не окажутся ))) велика честь! )) Так и список же уже на сайте! ))

midnightblues 20 сентября 2018 | 22:38

askol2016: им все по барабану
это же свиньи-жркт и срут
их жизнь ничего не стоит-им на списки наплевать
была бы бормотуха

midnightblues 20 сентября 2018 | 22:23

Есть информация,что полный список троллей передали штатникам бывшие уволенные сотрудники

petrovich_spb 20 сентября 2018 | 22:31

Эт хорошо, что свинорылого тролля в список внесли. Только почему так поздно?

mosser 20 сентября 2018 | 22:45

Шампанское в госдуму!

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