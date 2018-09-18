Адвокат Заикин: Решение суда о рассмотрении дела Титиева в закрытом режиме создало условия для обращения в ЕСПЧ

Решение Шалинского районного суда о дальнейшем рассмотрении дела главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в закрытом режиме создало условия для аргументированного обращения в ЕСПЧ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат правозащитника Петр Заикин.

По словам адвоката, это в свою очередь может привести к тому, что дело О.Титиева будет пересматривать Верховный суд. «Если нарушение требований национального законодательства Европейским судом по правам человека будет установлено, то это послужит основанием для того, чтобы дело было пересмотрено в Верховном суде РФ», — прокомментировал ситуацию П.Заикин.

Шалинский районный суд решил рассматривать дело правозащитника Оюба Титиева в закрытом режиме, так как в материалах дела присутствуют сведения, содержащие гостайну. На этом настаивал прокурор Ахмадов. он сослался на то, что персональные данные сотрудников курчалоевского РОВД, допросы которых предстоят, не могут быть разглашены.

Напомним, что глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» был задержан 9 января 2018 года. По версии следствия, О.Титиев приобрел наркотическое средство. Наркотики были обнаружены во время осмотра его автомобиля.

О.Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.