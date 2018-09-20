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21:32, 20 сентября 2018

Двух учениц московской школы №67 забрали с урока на допрос к МВД из-за участия в акции против пенсионной реформы

Двух учениц московской школы №67 забрали с урока алгебры на допрос к сотруднику МВД из-за участия в акции против пенсионной реформы. Об этом одна из школьниц и ее мама рассказали журналистам из «Открытой редакции». Ученица также написала о случившемся в Фейсбуке. По е словам, сотрудник полиции был в штатском, опрос проводился в кабинете директора. Сотрудник центра «Э» спрашивал школьницу об участии в акции и принес с собой папку с фотографиями и скриншотами переписки в соцсетях. В конце разговора сотрудник МВД пригласил школьницу вместе с родителями прийти на Петровку, 38. Журналисты «Открытой редакции» пытались связаться с сотрудником центра «Э», однако он от комментариев отказался.

Комментарии

13

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alex_melnikov Алексей Мельников 20 сентября 2018 | 21:36

Позор. Полицеское государство.

Как фамилия этого сотрудника МВД, который занят этой позорной деятельностью?

kottigr1 20 сентября 2018 | 21:37

alex_melnikov: Российская молодежь против старого, трухлявого, Кремлевского пня..

alex_melnikov Алексей Мельников 20 сентября 2018 | 21:38

kottigr1:

Только так. Только.

salhomir_murza 20 сентября 2018 | 21:45

alex_melnikov:
Путину всего 65 лет, и ватники, надеемся, что до 90 лет Путин будет рулить Россией. В общем пока не решит окончательно в России либеральный вопрос, мы его на пенсию не отпустим.

salhomir_murza 20 сентября 2018 | 21:43

alex_melnikov:
Ученицы видимо безмозглые, по пять лет в одном классе сидели. До седых волос дожили, а ума не набрались.

vinidbi 20 сентября 2018 | 21:45

salhomir_murza: Похоже это ваши дочки и родственницы- дауны?!

unprejudiced 20 сентября 2018 | 21:50

alex_melnikov: мельников, а если эти девчушки потом научившись в одном из экстремистских сообществ коктейлями молотова сожгут вашу квартиру потому что их хозяева внушат им что яблоко плохие, вы что как на это отреагируете?

djuga 20 сентября 2018 | 21:37

Система всеобщего запугивания и развития чувства страха с младых ногтей все больше совершенствуется, развивается и набирает обороты.
Эх, с экономикой бы так!

oktabr 20 сентября 2018 | 21:39

Скоро начнут на дуэли детей вызывать. Оружие: у детей - конституция, у сотрудников - дубинки и пистолеты.

salhomir_murza 20 сентября 2018 | 21:47

oktabr:
Дети пошли какие-то ублюдочные, особенно в Москве. Какие-то субтильные, худосочные, креативные и плюгавые. Такие наш свободолюбивый русский народ от насаждения американской демократии не защитят.

fikus74 20 сентября 2018 | 21:40

ох менты, менты. досажаетесь вы на свою голову. сажаете за лайки и демонстрации как экстремистов - получите на выходе террористов.

unprejudiced 20 сентября 2018 | 21:45

а ведь эти ученицы уже потеряны для общества. Жалко их и их родителей. в любой другой стране, например Норвегии из бы уже забрали а родителей лишили родительских прав

vasily_k 20 сентября 2018 | 21:51

unprejudiced: хрень несёте.. бездарную

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