Двух учениц московской школы №67 забрали с урока на допрос к МВД из-за участия в акции против пенсионной реформы

Двух учениц московской школы №67 забрали с урока алгебры на допрос к сотруднику МВД из-за участия в акции против пенсионной реформы. Об этом одна из школьниц и ее мама рассказали журналистам из «Открытой редакции». Ученица также написала о случившемся в Фейсбуке. По е словам, сотрудник полиции был в штатском, опрос проводился в кабинете директора. Сотрудник центра «Э» спрашивал школьницу об участии в акции и принес с собой папку с фотографиями и скриншотами переписки в соцсетях. В конце разговора сотрудник МВД пригласил школьницу вместе с родителями прийти на Петровку, 38. Журналисты «Открытой редакции» пытались связаться с сотрудником центра «Э», однако он от комментариев отказался.