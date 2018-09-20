Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Евросоюз ускорить создание нового механизма введения санкций за применение химического оружия. Она заявила об этом на саммите в Зальцбурге, где проинформировала глав государств и правительств стран ЕС о ходе расследования по делу Скрипалей. Как сообщает ТАСС, Евросоюз планирует до конца года создать механизм, который позволит вводить санкции против лиц, ответственных за применение химического оружия. Напомню, в начале сентября британская сторона назвала подозреваемых по делу Скрипалей – это Александр Петров и Руслан Боширов. Сами они заявляют, что приезжали в Солсбери как туристы. Британская сторона назвала эту версию «оскорблением по отношению к умственным способностям общественности».