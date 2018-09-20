Номера загранпаспортов Петрова и Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ
Номера загранпаспортов Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвиняют в покушении на Скрипалей, почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ. Об этом Bellingcat и Инсайдер сообщают во второй части своего расследования. В частности, практически такой же номер загранпаспорта у Эдуарда Широкова, которого Черногория обвиняет в попытке организации переворота и которого Инсайдер считает сотрудником ГРУ.
Авторы расследования также сообщают, что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Источник в правоохранительных органах этой страны сказал, что об этом задержании можно узнать больше, если читать СМИ. Как отмечает Инсайдер, в прессе есть только один похожий эпизод. В этом году прокуратура Нидерландов задержала двоих россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц. Она помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипалей. Задержанные россияне были высланы из страны.
Комментарии11
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eniro 20 сентября 2018 | 21:34
Ось така ...ня, малята.
tvitov66 20 сентября 2018 | 21:43
eniro: "... это провал, подумал Макс Отто фон Штирлиц"(с)
ur_sus 20 сентября 2018 | 21:49
tvitov66:
Россия из страшного, тупого и злого монстра превращается в жалкого, никчемного тролля. Зря, похоже, вставала с колен...
gvs 20 сентября 2018 | 21:35
Раньше был "паспорт моряка", теперь будет "паспорт диверсанта". ))))
salhomir_murza 20 сентября 2018 | 21:41
gvs:
Ну теперь этим тупым любителям шпилей не отвертеться. Да и Путин их лично пристрелит за то что такого лоха как Скрипаль, не смогли толком травануть.
pipan 20 сентября 2018 | 21:36
Bellingcat и Инсайдер...
Вы еще Белые каски назовите ,подпиндосные пропагандоны на которых пробы ставить негде ! Им только упоротые либерасы со свидомитами верят ! )))
segserg 20 сентября 2018 | 21:39
pipan: +11-80.. ПОЛУЧИТЕ, РПСПИШИТЕСЬ.
rico777 20 сентября 2018 | 21:40
pipan: так Эхо для таких мудаков и создали, чтобы держать всех в дном месте под контролемм!)
archibald_dandy_esquire 20 сентября 2018 | 21:49
rico777:
педофил детектед!
rico2017 является педофилом-педерастом, предлагающим своего "малыша" мальчикам
маскируется под врача из Анапы
цитата:
rico2017 12 июня 2017 | 14:20
"мой малыш тебе в рот не влезет... хотя сегодня можем попробовать!))"
поосторожнее с ним - если его не посадили за такие намеки незнакомым людям, то он под крышей педо-ГРУшников Петрова и Боширова и может пороть всякую чушь - ему позволено непочтительно отзываться даже о Путине (агента Клауса помните? рико777 - он самый и есть - педераст-провокатор
kottigr1 20 сентября 2018 | 21:50
rico777: На Эхо тусуются культурные люди.. Слова плохого не скажут.. А вот на других форумах Путина и его банду российский народ просто всеми х##ми обкладывает..
cite 20 сентября 2018 | 21:38
Все они вовсе не грушники, а члены тайного общества любителей шпилей европейских соборов!