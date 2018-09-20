Номера загранпаспортов Петрова и Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ

Номера загранпаспортов Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвиняют в покушении на Скрипалей, почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ. Об этом Bellingcat и Инсайдер сообщают во второй части своего расследования. В частности, практически такой же номер загранпаспорта у Эдуарда Широкова, которого Черногория обвиняет в попытке организации переворота и которого Инсайдер считает сотрудником ГРУ.

Авторы расследования также сообщают, что Петров и Боширов ранее были арестованы на территории Нидерландов. Источник в правоохранительных органах этой страны сказал, что об этом задержании можно узнать больше, если читать СМИ. Как отмечает Инсайдер, в прессе есть только один похожий эпизод. В этом году прокуратура Нидерландов задержала двоих россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц. Она помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипалей. Задержанные россияне были высланы из страны.