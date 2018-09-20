Госдеп США внес в черный список 27 российских граждан, а также компании, связанные с обороной и разведкой
Власти США будут вводить санкции за сотрудничество с этими людьми и организациями. В список внесены, в частности, ЧВК Вагнера, компании Евгения Пригожина, в том числе агентство интернет-расследований, а также сам Пригожин. В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых в США считают участниками кампании по вмешательству в выборы американского президента.
Комментарии9
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proswen 20 сентября 2018 | 21:34
Ну и норм. Очко вокруг пригожиных и их болванов-патриков монотонно и планомерно сжимается ))
kottigr1 20 сентября 2018 | 21:35
Как же теперь счастливы еще 27 российских патриотов.. Их заметили и оценили. Плевали они на горнолыжные курорты Швейцарии и миланские распродажи.
Только - Крым, только - ГУМ, только - хардкор.. !
rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 21:40
ЧВК Вагнера, компании Евгения Пригожина, в том числе агентство интернет-расследований, а также сам Пригожин. В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей»...
Эти санкции приняты со слов наших старых знакомых, это сто процентов - С.Пархоменко, Ю.Латыниной или К.Орловой.
alex_melnikov Алексей Мельников 20 сентября 2018 | 21:38
Ну что, путинцы? Только кряхтите. Ответить нечем.
amarnsky 20 сентября 2018 | 21:39
alex_melnikov: А тролей то за что? Это же недемократично...
alex_melnikov Алексей Мельников 20 сентября 2018 | 21:41
amarnsky:
Пусть пожалуются на Америку Золотову. Он ее вызовет на дуэль.
rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 21:43
alex_melnikov:
Алёшка-власовец, ты точно как шакал Табаки. Неужели ты сам этого не видишь?
begly_ 20 сентября 2018 | 21:38
А если эти 27 человек сделают пластику, срежут подушечки с пальцев и выпишут себе новые паспорта, как у двух геев, что "Новичок" в Англию завезли?
kryimzdick 20 сентября 2018 | 21:48
begly_: Уже режут. Подушечки...