Депутат Шаргунов: Большая часть дел об экстремизме в Сети формируется на стадии возбуждения уголовного дела

Большая часть дел об экстремизме в интернете формируется на стадии возбуждения уголовного дела, поэтому рекомендации Верховного суда судьям при рассмотрении таких дел вряд ли изменят ситуацию. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

«Проблема в том, что Верховный суд обращается к судьям, но у нас меньше 1% оправдательных приговоров, поэтому, когда дело дошло до судов уже поздно. Большая часть дел формируется и лепится на стадии возбуждения уголовного дела», — прокомментировал ситуацию С.Шаргунов.

Депутат добавил, что в любом случае постановление Верховного суда – это шаг к очеловечиванию статьи 282 УК РФ, однако этого недостаточно.

«Логичным было бы изменение закона, декриминализация экстремистского законодательства Верховным судом хотя бы для дебютантов», — считает он.

С.Шаргунов напомнил, что внесенный им в июне 2018 года законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ был «заторможен еще на стадии рассмотрения соответствующим комитетом». Депутат отметил, что будет вносить новый законопроект.