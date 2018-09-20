Депутат Шаргунов: Большая часть дел об экстремизме в Сети формируется на стадии возбуждения уголовного дела
Большая часть дел об экстремизме в интернете формируется на стадии возбуждения уголовного дела, поэтому рекомендации Верховного суда судьям при рассмотрении таких дел вряд ли изменят ситуацию. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
«Проблема в том, что Верховный суд обращается к судьям, но у нас меньше 1% оправдательных приговоров, поэтому, когда дело дошло до судов уже поздно. Большая часть дел формируется и лепится на стадии возбуждения уголовного дела», — прокомментировал ситуацию С.Шаргунов.
Депутат добавил, что в любом случае постановление Верховного суда – это шаг к очеловечиванию статьи 282 УК РФ, однако этого недостаточно.
«Логичным было бы изменение закона, декриминализация экстремистского законодательства Верховным судом хотя бы для дебютантов», — считает он.
С.Шаргунов напомнил, что внесенный им в июне 2018 года законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ был «заторможен еще на стадии рассмотрения соответствующим комитетом». Депутат отметил, что будет вносить новый законопроект.
Комментарии4
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nns33 20 сентября 2018 | 21:22
Создаётся впечатление,что суды просто " заточены" сажать людей и сажать при любом поводе,даже самом абсурдном. Зачем это происходит?!
ser_gey_love_roff 20 сентября 2018 | 21:39
nns33: это россия, детка!
mosser 20 сентября 2018 | 21:25
Дорогие рассияне они придут в каждый дом!
nikolaitschi 20 сентября 2018 | 21:38
Бессовестность, топорность и безнаказанность свидетельствует скорее о наличии разнарядок, а не перегибы на местах