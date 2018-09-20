В Перми пенсионера приговорили к году лишения свободы условно за выросший на его участке мак

64-летнего Игоря Трошева признали виновным в незаконном культировании наркотических растений. Как сообщает пермский портал 59.ру, в суде Трошев сказал, что мак мог вырасти случайно, так как в начале сезона он привез на участок новый грунт. Агроном, который участвовал в процессе, также пояснил, что мак рос на участке неравномерно и не был культивирован. Между тем, прокуратура настаивала, что мак рос на грядках и за ним ухаживали.