В Перми пенсионера приговорили к году лишения свободы условно за выросший на его участке мак
64-летнего Игоря Трошева признали виновным в незаконном культировании наркотических растений. Как сообщает пермский портал 59.ру, в суде Трошев сказал, что мак мог вырасти случайно, так как в начале сезона он привез на участок новый грунт. Агроном, который участвовал в процессе, также пояснил, что мак рос на участке неравномерно и не был культивирован. Между тем, прокуратура настаивала, что мак рос на грядках и за ним ухаживали.
Комментарии8
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fikus74 20 сентября 2018 | 21:08
о как менты палочки и звездочки зарабатывают.
pmasel 20 сентября 2018 | 21:27
При совке такой ерунды не было, мак рос на каждом участке, так как он вроде сорняка был. Моя бабка, что бы добро не пропадало собирало с них зерна, а остальное сушила на чердаке и делала себе из отвара ванны для ног.
fikus74 20 сентября 2018 | 21:37
pmasel: в конце 80-х, когда стана узнала что и наркоманы, проститутки и секс в стране есть - на мак растущий на даче тоже приглядывались, правда это были нарики, но не менты.
savl_1 20 сентября 2018 | 21:48
pmasel:
Уничтожены поля конопли, крайне необходимой для промышленности (конопляное масло добавлялось в олифу, волокна, верёвки и т.д.).
efilika 20 сентября 2018 | 21:25
это апофеоз маразма.
mosser 20 сентября 2018 | 21:34
Вот такой у нас вовин режим.
nikolaitschi 20 сентября 2018 | 21:49
Сколько лет жизни отняли у человека ради какой-то тупой отчетности! Теперь это животное успокаивает себя тем, что срок условный. Как эти гнилушки у власти испытывают на обществе идиотские законы, так и эти типы пытаются побыстрей отчитаться в их выполнении.
savl_1 20 сентября 2018 | 21:50
Обжёгшись на молоке, на воду дуют.
Уже возраст подозреваемого является гарантией его невиновности.