Федеральный бюджет на следующий год впервые за последние 8 лет будет профицитным

Об этом премьер-министр Медведев заявил на заседании правительства, где обсуждался план бюджета на ближайшие три года. При этом Медведев предупредил, что в ближайшие годы следует ожидать расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления. Между тем, в правительстве вводится запрет на критику проекта бюджета. Об этом сообщает Znak.com. В документе за подписью Медведева статс-секретарям, заместителям руководителей федеральных органов предписывается «не допускать высказывание позиций, отличных от позиции правительства». Минфину поручено вести мониторинг и при выявлении нарушений докладывать главе аппарата правительства Константину Чуйченко.