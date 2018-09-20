Федеральный бюджет на следующий год впервые за последние 8 лет будет профицитным
Об этом премьер-министр Медведев заявил на заседании правительства, где обсуждался план бюджета на ближайшие три года. При этом Медведев предупредил, что в ближайшие годы следует ожидать расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления. Между тем, в правительстве вводится запрет на критику проекта бюджета. Об этом сообщает Znak.com. В документе за подписью Медведева статс-секретарям, заместителям руководителей федеральных органов предписывается «не допускать высказывание позиций, отличных от позиции правительства». Минфину поручено вести мониторинг и при выявлении нарушений докладывать главе аппарата правительства Константину Чуйченко.
Комментарии7
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polsan 20 сентября 2018 | 21:07
Главное это не профицитный бюджет, а уровень жизни граждан страны!
pmasel 20 сентября 2018 | 21:22
А между тем Росстат вновь фиксирует падение реальных доходов граждан. Предвыборная раздача закончилась. И что нам от этого профицита?
aallttoo 20 сентября 2018 | 21:32
polsan: ......Главное это не профицитный бюджет, а уровень жизни граждан страны!..........
Правильно. Список этих граждан вы знаете
vilingrad 20 сентября 2018 | 21:13
Раз Медвед сказал- у него все будет в профиците. Капусточка для Росгвардии за три цены...как не жить-то хорошо на Руси?!
aleksandr39 20 сентября 2018 | 21:15
Вот что значит санкции ,только польза от них России .
ser_gey_love_roff 20 сентября 2018 | 21:22
И бюджет прфицитный, и автоваз прибыльный, и станции в космосе будут летать без дырок, чай, великая страна, фуле.
mosser 20 сентября 2018 | 21:27
Вова-вор и агент ЦРУ.