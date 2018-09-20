Валентина Матвиенко заявила, что Россия хочет выйти из Совета Европы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия хочет выйти из Совета Европы, в заседаниях которого российские дипломаты не участвуют с 2015-го года. На встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье Матвиенко сказала, что такое решение «назревает». «Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно», — добавила спикер СФ. Напомню, российских дипломатов лишили ряда полномочий в Совете Европы после присоединения Крыма к России.
Комментарии35
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kryimzdick 20 сентября 2018 | 21:04
Откуда эта старая задница знает, чего хочет вся Россия? Скорее, Россия хочет тетю Валю-Стакан видеть посаженной на кол.
kottigr1 20 сентября 2018 | 21:05
kryimzdick: РФ даже выйти в открытый космос никто запретить не может.. Чего уже тут говорить про Совет Европы..
blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 21:08
Совет Европы - проплаченная бюрократическая помойка, свора падальщиков. Пошел он на... !!! :)
rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 21:11
Валентина Матвиенко заявила, что Россия хочет выйти из Совета Европы...
Слава Богу. Если нам не светит вступить в Евросоюз и НАТО, то ради чего мы исполняем приговоры ЕСПЧ и выплачиваем компенсации русофобскому отребью?
romashka__ 20 сентября 2018 | 21:20
Матвиенко 69 лет. из украинской Шепетовки! Пора о душе подумать и о малой родине.
На пенсию!
igorkot____1 20 сентября 2018 | 21:05
kryimzdick: И не только ее.
danko1 20 сентября 2018 | 21:06
kryimzdick: Это Россия та, что Путин и прочие бандиты, желает выйти изо всех международных организаций, чтобы беспрепятственно нарушать закон и права человека.
Настоящая, реальная Россия к бандитской, где правят питерские, отношения не имеет.
alex110 20 сентября 2018 | 21:14
danko1: Правда что ли?И что в этом совете Россия забыла?За всех отвечать не надо.А ушастый-он вообще с урины.
ser_gey_love_roff 20 сентября 2018 | 21:32
danko1: настоящая, реальная Россия - это та, в которой Вы сейчас живете, и, никогда, от слова "совсем", она другой не будет, карма, знаете ли.
midnightblues 20 сентября 2018 | 21:50
danko1: Данное образование вообще не Россия-а Мокшанская империя
Русские были-Сикорский Дягилев Зворыкины
Сейчас это просто помойка непонятного происхождения имени шарикова
djuga 20 сентября 2018 | 21:25
kryimzdick: Откуда эта старая задница знает, чего хочет вся Россия?
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Да, меня об этом не спрашивали. И моих коллег-соседей-родных тоже....
mosser 20 сентября 2018 | 21:29
kryimzdick: энто точно! И не только валю
pipan 20 сентября 2018 | 21:04
Давно пора !
popov_m 20 сентября 2018 | 21:05
Валентина Ивановна, желаю сообщить Вам , что Вы уже давно вышли. С Уважением Попов!
tvitov66 20 сентября 2018 | 21:48
popov_m: зато её сынуля в эуропах видный эсквайр, владелец яхт, акций и честный миллиардер
piter_ug 20 сентября 2018 | 21:07
Как 1/140000000 часть России, выходить из Совета Европы не собираюсь.
pipan 20 сентября 2018 | 21:13
piter_ug: Молодец ! А врач в курсе ,или ты опять отвязался и сбежал !?)
danmestari 20 сентября 2018 | 21:10
Да и наср.ть. Напугали ежа голой жопой.
vilingrad 20 сентября 2018 | 21:11
Совет Европы заявил, что хочет вывести Валю матвиенко из состава России.
prade 20 сентября 2018 | 21:12
Непонятно, как Россия может выйти из ПАСЕ, если ее давно оттуда выгнали?
student_ru_ru 20 сентября 2018 | 21:13
Т.е. Валентина Матвиенко = Россия.
tvitov66 20 сентября 2018 | 21:50
student_ru_ru: ЗАНЯТО - вскричал маленький и плешивенький самодержец
tks 20 сентября 2018 | 21:16
Цель на самом деле - положить Большой Ржавый Болт на ЕСПЧ.
zolingen 20 сентября 2018 | 21:16
И стену вокруг рф , метров в 100. Чтоб не дай бог свобода мысли не просочилась на подконтрольную территроию.
lenin3 20 сентября 2018 | 21:21
zolingen: а бежать как из России будет Валька сотоварищи?Пользуясь батутами Хряка,перепрыгивать стену?)))
bja_1950 20 сентября 2018 | 21:20
С кем следующим порвем отношения?
piterrr 20 сентября 2018 | 21:21
Всё верно, швали гэбистской подзаборной и шмарам привокзальным типа вальки Матвиенко место не в Совете Европы, а в канализации или на помойке!....
olexa30 20 сентября 2018 | 21:21
Решилили выходить - выходите. А так наслушаемся ещё этих заявлений: "Мы уже идём к двери", " Вот-вот и мы выйдем", "Останавливайте нас быстрее, а то уйдём навсегда".
bugatti 20 сентября 2018 | 21:23
Совет Европы клал на мнение Матвиенко)))
ser_gey_love_roff 20 сентября 2018 | 21:26
Эта мадам всегда была с пониженной социальной ответственностью, начиная с комсомола.
vedma2017 20 сентября 2018 | 21:28
Правильно, логично - что "России" делать в Совете Европы ??
Где Европа и где - Россия ...
jetsam 20 сентября 2018 | 21:30
газовый краник перед выходом не забудьте закрыть.
чтобы катару было легче.
заодно и китай и турция скидку потребует,...
nostradam 20 сентября 2018 | 21:32
Скатертью дорожка.
nikolaitschi 20 сентября 2018 | 21:35
Ради сохранения бабла и власти они бы вышли даже из Homo sapiens.
gelont 20 сентября 2018 | 21:36
Если россия выйдет из Совета Европы , ее место займут солдаты НАТО . путин - то знает , какую поганку ему подвернула русофобствующая не всегда трезвая спикерша ? Величайшая Империя не может уйти ниоткуда .