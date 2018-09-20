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21:02, 20 сентября 2018

Валентина Матвиенко заявила, что Россия хочет выйти из Совета Европы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия хочет выйти из Совета Европы, в заседаниях которого российские дипломаты не участвуют с 2015-го года. На встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье Матвиенко сказала, что такое решение «назревает». «Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно», — добавила спикер СФ. Напомню, российских дипломатов лишили ряда полномочий в Совете Европы после присоединения Крыма к России.

Комментарии

35

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kryimzdick 20 сентября 2018 | 21:04

Откуда эта старая задница знает, чего хочет вся Россия? Скорее, Россия хочет тетю Валю-Стакан видеть посаженной на кол.

kottigr1 20 сентября 2018 | 21:05

kryimzdick: РФ даже выйти в открытый космос никто запретить не может.. Чего уже тут говорить про Совет Европы..

blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 21:08

Совет Европы - проплаченная бюрократическая помойка, свора падальщиков. Пошел он на... !!! :)

rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 21:11

Валентина Матвиенко заявила, что Россия хочет выйти из Совета Европы...

Слава Богу. Если нам не светит вступить в Евросоюз и НАТО, то ради чего мы исполняем приговоры ЕСПЧ и выплачиваем компенсации русофобскому отребью?

romashka__ 20 сентября 2018 | 21:20

Матвиенко 69 лет. из украинской Шепетовки! Пора о душе подумать и о малой родине.
На пенсию!

igorkot____1 20 сентября 2018 | 21:05

kryimzdick: И не только ее.

danko1 20 сентября 2018 | 21:06

kryimzdick: Это Россия та, что Путин и прочие бандиты, желает выйти изо всех международных организаций, чтобы беспрепятственно нарушать закон и права человека.
Настоящая, реальная Россия к бандитской, где правят питерские, отношения не имеет.

alex110 20 сентября 2018 | 21:14

danko1: Правда что ли?И что в этом совете Россия забыла?За всех отвечать не надо.А ушастый-он вообще с урины.

ser_gey_love_roff 20 сентября 2018 | 21:32

danko1: настоящая, реальная Россия - это та, в которой Вы сейчас живете, и, никогда, от слова "совсем", она другой не будет, карма, знаете ли.

midnightblues 20 сентября 2018 | 21:50

danko1: Данное образование вообще не Россия-а Мокшанская империя
Русские были-Сикорский Дягилев Зворыкины
Сейчас это просто помойка непонятного происхождения имени шарикова

djuga 20 сентября 2018 | 21:25

kryimzdick: Откуда эта старая задница знает, чего хочет вся Россия?
=================================================================================

Да, меня об этом не спрашивали. И моих коллег-соседей-родных тоже....

mosser 20 сентября 2018 | 21:29

kryimzdick: энто точно! И не только валю

pipan 20 сентября 2018 | 21:04

Давно пора !

popov_m 20 сентября 2018 | 21:05

Валентина Ивановна, желаю сообщить Вам , что Вы уже давно вышли. С Уважением Попов!

tvitov66 20 сентября 2018 | 21:48

popov_m: зато её сынуля в эуропах видный эсквайр, владелец яхт, акций и честный миллиардер

piter_ug 20 сентября 2018 | 21:07

Как 1/140000000 часть России, выходить из Совета Европы не собираюсь.

pipan 20 сентября 2018 | 21:13

piter_ug: Молодец ! А врач в курсе ,или ты опять отвязался и сбежал !?)

danmestari 20 сентября 2018 | 21:10

Да и наср.ть. Напугали ежа голой жопой.

vilingrad 20 сентября 2018 | 21:11

Совет Европы заявил, что хочет вывести Валю матвиенко из состава России.

prade 20 сентября 2018 | 21:12

Непонятно, как Россия может выйти из ПАСЕ, если ее давно оттуда выгнали?

student_ru_ru 20 сентября 2018 | 21:13

Т.е. Валентина Матвиенко = Россия.

tvitov66 20 сентября 2018 | 21:50

student_ru_ru: ЗАНЯТО - вскричал маленький и плешивенький самодержец

tks 20 сентября 2018 | 21:16

Цель на самом деле - положить Большой Ржавый Болт на ЕСПЧ.

zolingen 20 сентября 2018 | 21:16

И стену вокруг рф , метров в 100. Чтоб не дай бог свобода мысли не просочилась на подконтрольную территроию.

lenin3 20 сентября 2018 | 21:21

zolingen: а бежать как из России будет Валька сотоварищи?Пользуясь батутами Хряка,перепрыгивать стену?)))

bja_1950 20 сентября 2018 | 21:20

С кем следующим порвем отношения?

piterrr 20 сентября 2018 | 21:21

Всё верно, швали гэбистской подзаборной и шмарам привокзальным типа вальки Матвиенко место не в Совете Европы, а в канализации или на помойке!....

olexa30 20 сентября 2018 | 21:21

Решилили выходить - выходите. А так наслушаемся ещё этих заявлений: "Мы уже идём к двери", " Вот-вот и мы выйдем", "Останавливайте нас быстрее, а то уйдём навсегда".

bugatti 20 сентября 2018 | 21:23

Совет Европы клал на мнение Матвиенко)))

ser_gey_love_roff 20 сентября 2018 | 21:26

Эта мадам всегда была с пониженной социальной ответственностью, начиная с комсомола.

vedma2017 20 сентября 2018 | 21:28

Правильно, логично - что "России" делать в Совете Европы ??
Где Европа и где - Россия ...

jetsam 20 сентября 2018 | 21:30

газовый краник перед выходом не забудьте закрыть.
чтобы катару было легче.
заодно и китай и турция скидку потребует,...

nostradam 20 сентября 2018 | 21:32

Скатертью дорожка.

nikolaitschi 20 сентября 2018 | 21:35

Ради сохранения бабла и власти они бы вышли даже из Homo sapiens.

gelont 20 сентября 2018 | 21:36

Если россия выйдет из Совета Европы , ее место займут солдаты НАТО . путин - то знает , какую поганку ему подвернула русофобствующая не всегда трезвая спикерша ? Величайшая Империя не может уйти ниоткуда .

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