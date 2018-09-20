Госдеп США внес в черный список 27 российских граждан, а также компании, связанные с обороной и разведкой

Власти США будут вводить санкции за сотрудничество с этими людьми и организациями. В список внесены, в частности, ЧВК Вагнера, компании Евгения Пригожина, в том числе агентство интернет-расследований, а также сам Пригожин. В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых в США считают участниками кампании по вмешательству в выборы американского президента.