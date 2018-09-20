Госдеп США внес в черный список 27 российских граждан, а также компании, связанные с обороной и разведкой
Власти США будут вводить санкции за сотрудничество с этими людьми и организациями. В список внесены, в частности, ЧВК Вагнера, компании Евгения Пригожина, в том числе агентство интернет-расследований, а также сам Пригожин. В список также включены предполагаемые сотрудники «фабрики троллей» и сотрудники ГРУ, которых в США считают участниками кампании по вмешательству в выборы американского президента.
Комментарии21
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danko1 20 сентября 2018 | 21:00
Пора в список судей вносить, которые беззаконие творят и права человека нарушают.
Может, задумаются тогда, прежде чем необоснованные приговоры по указанию Кремля выносить.
rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 21:06
danko1 - Иуда.
danko1 20 сентября 2018 | 21:09
rpmcmurphy: Почему только подпись, без комментария, от ненавидящей Россию и россиян портянки?
mosser 20 сентября 2018 | 21:36
rpmcmurphy: вова-вор!
romashka__ 20 сентября 2018 | 21:11
danko1: В черном списке пора появиться Путину с Золотовым за убийство Бориса Немцова, за криминальную внутреннюю и внешнюю политику ядерной державы, за управление Россией по зомбоящику, ликвидацию государственных институтов власти, за полный крах в здравоохранении и образовании .за обнищание миллионов людей.
blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 21:12
danko1: Да заткни уже себе ту дырку пробкой от термоса. Ну весь сайт провоняла, старая. ;-)
Уважай людей!
mosser 20 сентября 2018 | 21:38
blinorozhiy_chmo: вова-вор! А ты холуй его, гыыы!
gelont 20 сентября 2018 | 21:42
blinorozhiy_chmo: Это ты людь ? У людей рога не растут , значит скот . Крупный рогатый .
protoukrop 20 сентября 2018 | 21:14
danko1: Судей - 100%!!! Это самый пик беспредела при непосредственном контакте с народом. Уверен 95% населения были бы двумя руками - ЗА !
danko1 20 сентября 2018 | 21:21
protoukrop: Да, за малым исключением судьи сплошь хахалевы.
pravdatut 20 сентября 2018 | 21:02
Скудные новости. Что значит черный список??
kryimzdick 20 сентября 2018 | 21:05
pravdatut: денежки, квартирки тю-тю, гостинички, магазинчики... А кто из западных продажных тварей будет с ними якшаться - тоже попадут под санкции
blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 21:14
Американские санкции - смех. )
Кладём на них ... с прибором!
kryimzdick 20 сентября 2018 | 21:24
blinorozhiy_chmo: ну тебе-то терять нечего, кроме доширака, а у людей заводы, пароходы
zonda_3 20 сентября 2018 | 21:49
blinorozhiy_chmo: С твоим то "прибором" , можешь класть на кого угодно - никто не заметит этот "кладезь", перхоть ты путинская.
efilika 20 сентября 2018 | 21:04
Депутатов едросов госдуры.
beobachter 20 сентября 2018 | 21:06
Так ещё Трамп-наш, или уже Трамп-чмо?
jblack2 20 сентября 2018 | 21:17
Белый и пушистый Трамп, сам то он хороший!
Вот бояре его - уххх негодяи!..
alex55 20 сентября 2018 | 21:23
"В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря,..."
kondrat_vlad 20 сентября 2018 | 21:26
Когда уж Флаттимерре Путинабе в список с остальными гиббонами-людоедами его своры. Он как его родной брат Мугабе думет жить вечно.
Всю Думу в санкционный список,,,
Всю СовФедию в санкционный список как колаборационистов.
Весь ГОВНОТРК,,,
benin_papa__ 20 сентября 2018 | 21:40
Страшный сон любого чиновника или олигарха: "Приговорить к Родине пожизненно".
А ведь когда-то наступит черед и для баб со щенками, троюродными дядьями, внучатыми племянниками и прочими. через седьмую п..., родственниками.
А внутри периметра РФ повсеместно заведутся не только приморские, но и клинские, мурманские, воронежские, адлерские и прочие "партизаны".
То-то веселуха пойдет...)))