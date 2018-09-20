США потребовали реформировать Всемирное антидопинговое агентство

Как заявил глава антидопингового агентства США Тревис Тайгарт, решение ВАДА о восстановлении в правах российского агентства сбивает с толку и необъяснимо. Оно также ставит интересы узкой группы чиновников над интересами миллионов «чистых» спортсменов и спортивных болельщиков. Напомню, ВАДА вернула права российскому агентству с условием, что до конца года Россия должна предоставить ВАДА базу данных Московской антидопинговой лаборатории. База будет полностью проанализирована до 30 июня следующего года.