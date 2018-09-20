США потребовали реформировать Всемирное антидопинговое агентство
Как заявил глава антидопингового агентства США Тревис Тайгарт, решение ВАДА о восстановлении в правах российского агентства сбивает с толку и необъяснимо. Оно также ставит интересы узкой группы чиновников над интересами миллионов «чистых» спортсменов и спортивных болельщиков. Напомню, ВАДА вернула права российскому агентству с условием, что до конца года Россия должна предоставить ВАДА базу данных Московской антидопинговой лаборатории. База будет полностью проанализирована до 30 июня следующего года.
Комментарии6
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blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 20:41
Самая допингоуотребляющая страна сша - на смех всему мировому спортивному сообществу пытается пальцы веером растопыривать. ))
sg101 20 сентября 2018 | 20:42
Какой то дебил из госдепа пистанул уже что это решение ВАДА результат действий российских хакеров. Ну что тут скажешь? Демократия - это влясть сильнейшего. Служи и лижи ему - и будет тебе счастие. Но не дай бог слово против сказать. Да или просто надоесть.. Пистец тебе.. Если, конечно, у тебя нечем защищаться..
salhomir_murza 20 сентября 2018 | 20:46
sg101:
Есть демократия, а есть враги демократии. Отрицание демократии, должно быть приравнено к отрицанию Холокоста.
salhomir_murza 20 сентября 2018 | 20:44
Заметьте, не предложили, а потребовали.
Может миру пора объединиться, и и общими усилиями противостоять американской демократии?
moncegorskyi 20 сентября 2018 | 21:06
salhomir_murza: Надо объединиться и противостоять. Конечно, если поймают ЦРУшников, писающих и подменяющих пробирки. А их будет покрывать министр спорта США и сам Трамп. Тогда кАнешнА надо!
unprejudiced 20 сентября 2018 | 20:58
Мировыми лидерами по употреблению допинга в 2017 году стали спортсмены из США. Россия на втором месте.
По информации MPCC, начиная с 1 января, положительные тесты на допинг оказались у 73 американских спортсменов.