Французский суд обязал лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пройти психиатрическую экспертизу
Такое решение принято в рамках дела, возбужденного из-за того, что три года назад Ле Пен опубликовала несколько фотографий людей, убитых террористами из группировки Исламское Государства (Прим. ред: организация запрещена в России). За распространения изображений со сценами насилия политику грозит до трех лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро.
В интервью БФМ-ТВ Ле Пен заявила, что откажется проходить экспертизу, и что его отправили к психиатру за то, что она осудила действия террористов.
Комментарии4
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danko1 20 сентября 2018 | 20:42
У неадеквата Путина и подружка с психическими отклонениями.
buzukin1905 20 сентября 2018 | 20:55
danko1: То ли дело здесь - ты три раза нормальная, правда, альтернативно :)
pravdatut 20 сентября 2018 | 20:58
Необходимо кремлю списать кредит и она успокоится.
nina51 20 сентября 2018 | 21:05
карательная психиатрия неугодных политико