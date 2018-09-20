Французский суд обязал лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пройти психиатрическую экспертизу

Такое решение принято в рамках дела, возбужденного из-за того, что три года назад Ле Пен опубликовала несколько фотографий людей, убитых террористами из группировки Исламское Государства (Прим. ред: организация запрещена в России). За распространения изображений со сценами насилия политику грозит до трех лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро.

В интервью БФМ-ТВ Ле Пен заявила, что откажется проходить экспертизу, и что его отправили к психиатру за то, что она осудила действия террористов.