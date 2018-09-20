Самолеты британских и французских ВВС были подняты на перехват подозрительного российского самолета над Северным морем
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британский военный источник. Было ли нарушено чье-либо воздушное пространство, не уточняется. В ВВС Великобритании отказались комментировать операции, которые пока не завершены. В последний раз британские ВВС дважды отправлялись на перехват российских военных самолетов в августе над территориальными водами Румынии в Черном море.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 20:43
Исторически труслив вооруженный до зубов натовский (американский) солдат.
student_ru_ru 20 сентября 2018 | 20:59
blinorozhiy_chmo: Исторически трусливых пиндосов и их пособников становится всё большее и большее. а безумно храбрых русичей всё меньшее и меньшее. Вопрос - в чём смысл безумства храбрых? Есть ли смысл безумно храбро прыгать, скажем, на тигра или его проще пристрелить?
lager23 20 сентября 2018 | 20:52
Старый советский хлам Ту-95 тужась летает по миру и тревожат всех, никто не знает где они могут рухнуть!
gluhoy2250 20 сентября 2018 | 21:08
lager23: Старый советский хлам Ту-95
Дурашка, он гораздо моложе и шустрее американского хлама под номером В- 52!
vilingrad 20 сентября 2018 | 21:16
gluhoy2250: blinorozhiy_chmo: Самолеты британских и французских ВВС были подняты на перехват подозрительного российского самолета"
Дымил? Громыхал болтами?
gluhoy2250 20 сентября 2018 | 20:53
Натовские чушкИ опять опоздали. Скажу по секрету; это он в Скрипалево новою дозу "Новичка" вез!
sensei54 20 сентября 2018 | 20:53
Что значит подозрительный? Без хвоста и крыльев?
mosser 20 сентября 2018 | 21:23
Вова-вор!