Самолеты британских и французских ВВС были подняты на перехват подозрительного российского самолета над Северным морем

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британский военный источник. Было ли нарушено чье-либо воздушное пространство, не уточняется. В ВВС Великобритании отказались комментировать операции, которые пока не завершены. В последний раз британские ВВС дважды отправлялись на перехват российских военных самолетов в августе над территориальными водами Румынии в Черном море.