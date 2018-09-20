Российские власти предложили ряду металлургических и нефтехимических компаний вложить 7 триллионов рублей в инвестиции
Российские власти предложили ряду крупнейших металлургических и нефтехимических компаний вложить свыше 7 триллионов рублей в инвестиционные проекты. Как сообщает РБК, речь идет о компаниях, у которых помощник президента Андрей Белоусов ранее предлагал изымать 500 миллиардов рублей сверхдоходов в год. Тогда речь шла о НорНикеле, Сибуре, Алросе, Северстали и других. Теперь им хотят предложить инвестиционные проекты по строительству железнодорожных магистралей, портов, ядерных реакторов и национальных парков.
Комментарии16
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polsan 20 сентября 2018 | 20:36
Российские власти предложили ряду крупнейших металлургических и нефтехимических компаний вложить свыше 7 триллионов рублей в инвестиционные проекты.
Кто возьмет билетов пачку, тот получит… водокачку… А не будут брать — отключим газ! )))
Белоусов рулит! )))
danko1 20 сентября 2018 | 20:54
polsan: Путин уже предлагал 2 года назад вернуть награбленное в Россию и нарушая закон даже не только амнистировать награбленное, но и освободить от уплаты налогов.
Но даже его воры ему не верят и не спешат вкладываться в разрушенную экономику.
igorrrpadlowitchs 20 сентября 2018 | 20:38
Власть сделала предложение от которого никто на откажется! Потому что в ином случае потеряют всё. А инвестпроекты, конкчно же будут осуществлять дружки путина на деньги этих .
fikus74 20 сентября 2018 | 20:45
igorrrpadlowitchs: Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки, иначе быть беде,
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю где..
aleksei123m 20 сентября 2018 | 20:38
Добровольно-принудительный отъем денег.
А еще что-нибудь это, прости Господи, "государство" умеет?
fikus74 20 сентября 2018 | 20:43
aleksei123m: сейчас отбираю денежки, потом массово будут отбирать собственность. красные, они то не ушли тогда в 1991, а просто затаились.
nehoroshiy 20 сентября 2018 | 20:43
Надо было им 500 млрд. соглашаться.
lager23 20 сентября 2018 | 20:44
Госрэкет это вам не лихие 90-е, это нечто большее, ...более циничное, безбашенное, это апофеоз криминального сращивания во власти худших традиций мафии!
viktorova 20 сентября 2018 | 20:44
//Российские власти предложили ряду металлургических и нефтехимических компаний вложить 7 триллионов рублей в инвестиции//
Ну а что вы хотели...
Нормальная рыночная экономика. По совковски.
Нет, скорее по пацански.
Не вложите - пеняйте на себя...
fikus74 20 сентября 2018 | 20:47
ребята-металурги, дешевле киллера нанять, или табакерку купить
nikolaitschi 20 сентября 2018 | 20:50
У ожиревшей бедноты деньги заберут подъемом НДС. У предприятий на никому не нужные проекты. Но все эти средства освоит бодрый и сытый чиновник через фирмы друзей и чиновников В обмен на нищету и технологическое отставание страна получит или громады никому не нужных трамплинов или возможность играть в крестики-нолики на мраморных автобусных остановках за полярным кругом.
krestianin_067rus Михаил Никитин 20 сентября 2018 | 21:06
Типо, - дяденька, купи кирпич?! :))) так им, &лядям и надо! Пусть «инвестируют»! Думали отсидеться...
tks 20 сентября 2018 | 21:07
"Принудительные инвестиции"? Назовите прямо, без эвфемизмов: экспроприация.
fikus74 20 сентября 2018 | 21:12
tks: продразверстка по-путински, отнимем все для майских-ямайских указов, а там хоть трава не расти.
cromwel 20 сентября 2018 | 21:14
Российские власти предложили....
Представляю, кау Золотов уже держит рвсскаленный паяльник у задниц металлургов.
student_ru_ru 20 сентября 2018 | 21:24
Ну типа косят под Рузвельта. Как вдарим инвестиционными проектами по отсталости страны! И сразу всё остальное появится. Палочка-выручалочка.