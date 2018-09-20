Три человека погибли и пятеро были ранены в результате стрельбы в американском городе Абердин
Три человека погибли и пятеро были ранены в результате стрельбы в американском городе Абердин, штат Мэриленд. Стрелявший был ранен, сейчас он находится в больнице в критическом состоянии. Об этом на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBS, сообщил местный шериф – Харфорд Джефри Гэлер. По его словам, стрельба произошла на территории здании, которое принадлежит аптечной сети Rite Aid. Судя по всему, использовалось только одно оружие. Это был пистолет. Никто из полицейских, прибывших на место происшествия, огонь не открывал. Ранее телекомпании NBC сообщила, что стреляла женщина и она погибла.
Комментарии3
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blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 20:47
Дикий край, дикие нравы... Дикари-с.
zonda_3 20 сентября 2018 | 20:58
blinorozhiy_chmo: До того дикий, шо ВВП Калифорнии в два раза высше необъятной.
salhomir_murza 20 сентября 2018 | 20:49
Опять бледнолицые негров отстреливают.
Может уже пора уже и неграм приступить к охоте на англосаксов.