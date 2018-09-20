Дело правозащитника Оюба Титиева будет рассматриваться в Чечне в закрытом режиме

Такое решение принял Шалинский районный суд, — сообщает «Новая газета». Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Он просил провести допросы ряда свидетелей в закрытом режиме, чтобы не разглашать персональные данные сотрудников Курчалоевского РОВД. Адвокаты Титиева в свою очередь заявили, что это нарушит право их подзащитного на открытое судебное разбирательство и будет нарушением 6 статьи конвенции о защите прав человека и основных свобод. В правозащитном центре «Мемориал» отметили, что после допроса некоторых свидетелей процесс будет открыт, однако официального подтверждения этой информации пока нет.