Двое неизвестных напали на тверского журналиста Максима Новикова

Это уже второй подобный случай, поэтому приходится носить с собой средства самозащиты. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Новиков.

В последнее время работа была связана с громкими общественно-важными темами, поэтому нападение может быть связано с профессиональной деятельностью, добавил Максим Новиков.