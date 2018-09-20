Двое неизвестных напали на тверского журналиста Максима Новикова
Это уже второй подобный случай, поэтому приходится носить с собой средства самозащиты. Об этом «Эху Москвы» рассказал сам Новиков.
В последнее время работа была связана с громкими общественно-важными темами, поэтому нападение может быть связано с профессиональной деятельностью, добавил Максим Новиков.
Комментарии3
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begly_ 20 сентября 2018 | 20:06
И какие это средства самозащиты?, банка с настоем из какашек?
pipan 20 сентября 2018 | 20:18
begly_: Иконка божка - Лехаима Халяльного !)
kir_pich_101 20 сентября 2018 | 20:09
Давно пора.
Пуля из Осы, застрявшая в голове, поможет подумать, стоит ли это делать.