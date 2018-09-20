Номера загранпаспортов Петрова и Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ
Номера загранпаспортов Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвиняют в покушении на Скрипалей, почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ. Об этом Bellingcat и Инсайдер сообщают во второй части своего расследования. В частности, практически такой же номер загранпаспорта у Эдуарда Широкова, которого Черногория обвиняет в попытке организации переворота и которого Инсайдер считает сотрудником ГРУ. «Судя по всему, сотрудники ГРУ получают паспорта особой серии, а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе паспортов, может выявить всех сотрудников главного управления генштаба. Более небрежного подхода к национальной безопасности невозможно себе представить», — пишет Инсайдер. Напомню, Петров и Боширов утверждают, что ездили в Солсбери как туристы и не имеют отношения к спецслужбам.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alex_melnikov Алексей Мельников 20 сентября 2018 | 20:02
Опять спалились.
Путинский развал. Во всем.
kara 20 сентября 2018 | 20:07
alex_melnikov: вы свои номера проверьте, вдруг и яблочникам как и ГРУшникам выдаютв одной серии. Варламов тоже с ГРУ
alex_melnikov Алексей Мельников 20 сентября 2018 | 20:09
kara:
Дорогой портян,
разве тебе не сказали, что все, кто не согласен в России с подлой деятельностью путинистов, имеют американские и израильские паспорта?
Айда к нам! Тоже получишь!
pipan 20 сентября 2018 | 20:13
alex_melnikov: Нормально вас там в "Яблоке " разводят !) Давно ждешь !?)))
begly_ 20 сентября 2018 | 20:13
alex_melnikov:
В чем путинский развал, конкретно? Можешь ответить хамством, если по человечески тебе не под силу.
punyoshohlai 20 сентября 2018 | 20:17
begly_: В чем путинский развал
Ну, например, штирлицы палятся на скрепке
begly_ 20 сентября 2018 | 20:21
punyoshohlai:
Ну и при чем тут Путин, если вокруг одни дебилы? Может этих дебилов в президентское кресло России?, пусть наладят!
begly_ 20 сентября 2018 | 20:18
Ты Лёнька видать не владеешь информацией, что Путин давным давно не управляет тем ведомством, которое посылает диверсантов за границу. Или тебе как и многим другим: во всем виноват Обама?
nf5096004 20 сентября 2018 | 20:19
begly_: а тебе надо объяснять? Выйди идома, сходи в поликлинику, в магазин, поинтересуйся качеством и ценой продуктов. А ещё лучше, поезжай в провинцию, подальше от Москвы. Там тебе расскажут и объяснят.
parasuk_ 20 сентября 2018 | 20:16
alex_melnikov: Не у всех. У фюреров и ближайшей обслуги, конечно, есть, а вот дежурным пропагандонам приходится за границей прикидываться чеченскими геями ради вида на жительство. У вас, кстати, к языкам способность имеется? :)
kara 20 сентября 2018 | 20:21
alex_melnikov: ну зачем так. Я вам искренне добра желаю, советы даю-пишите новую предвыборную программу, а вы....ээх
ura_123 20 сентября 2018 | 20:17
kara: Вам бы це хлопчики проверить на наличие системы ” свой-чужой” всякие там хохочущие Искандеры и всякий остальной хлам.
А паспорта вашим,одной серии выдают видимо по гомофобным соображениям,как этим Петрову и Васечкину)))
ural444 20 сентября 2018 | 20:04
Передайте эту информацию в Следственный комитет России. Пора ведь уголовное дело заводить - они же человека убили.. Необходимо тщательное расследование.
s_a_n_d_r_a 20 сентября 2018 | 20:07
ural444:
Наивный Вы, если не шутите...
kara 20 сентября 2018 | 20:04
ключевое слово-почти!
splin2 20 сентября 2018 | 20:08
Об этом Bellingcat и Инсайдер сообщают во второй части своего расследования
А ведь будет еще и третья.)))
snikkersnepper 20 сентября 2018 | 20:18
kara:
Ключевое слово - "дебилы".
Никаким другим словом тех, кто до сих пор ведется на этот бред душевнобольного, назвать невозможно.
Хотя, кем именно Эхо Москвы считает свою паству, и так было понятно.
ПС. Лять! Глянул оригинал "расследования". Зря я душевнобольных обидел.
tv_victim 20 сентября 2018 | 20:14
Профессионалы, фигли! Штирлицы, блин....
irdo 20 сентября 2018 | 20:19
tv_victim:
Профессионалы, фигли! Штирлицы, блин....
============
Разруха-то начинается в головах.
Ну а потом и до сортиров доходит.
Вот и дошла.