Номера загранпаспортов Петрова и Боширова почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ

Номера загранпаспортов Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти обвиняют в покушении на Скрипалей, почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ. Об этом Bellingcat и Инсайдер сообщают во второй части своего расследования. В частности, практически такой же номер загранпаспорта у Эдуарда Широкова, которого Черногория обвиняет в попытке организации переворота и которого Инсайдер считает сотрудником ГРУ. «Судя по всему, сотрудники ГРУ получают паспорта особой серии, а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе паспортов, может выявить всех сотрудников главного управления генштаба. Более небрежного подхода к национальной безопасности невозможно себе представить», — пишет Инсайдер. Напомню, Петров и Боширов утверждают, что ездили в Солсбери как туристы и не имеют отношения к спецслужбам.