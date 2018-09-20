"Депутат Боярский: Законопроект о конфискации имущества коррупционеров в пользу ПФ рассчитан на повышение уровня жизни"

Госдумой был одобрен в первом чтении предложенный «Единой Россией» законопроект о конфискации судом имущества коррупционеров в пользу Пенсионного фонда. Он рассчитан на «улучшение качества жизни пожилого поколения». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов инициативы, депутат Сергей Боярский.

«Пенсионеры – самая незащищенная часть населения, и мы хотим, чтобы старшее поколение почувствовало реальную прибавку, чтобы пенсии вовремя индексировались, но это не только задача этого закона, а всех комплексных мер, которые мы будем рассматривать во втором и третьем чтении», — С.Боярский.

Депутат добавил, что сложно спрогнозировать, насколько Пенсионный фонд пополнится в случае таких законодательных изменений и вряд ли прибавка будет «существенной», однако в данном случае важен «принцип справедливости, который заложен» в законопроекте.

С.Боярский пояснил, что в соответствии с действующим законодательством, конфискованные средства «направляются в бюджет России и дальше могут быть самые разные пути их распределения».