Депутат Боярский: Законопроект о конфискации имущества коррупционеров в пользу ПФ рассчитан на повышение уровня жизни
Госдумой был одобрен в первом чтении предложенный «Единой Россией» законопроект о конфискации судом имущества коррупционеров в пользу Пенсионного фонда. Он рассчитан на «улучшение качества жизни пожилого поколения». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов инициативы, депутат Сергей Боярский.
«Пенсионеры – самая незащищенная часть населения, и мы хотим, чтобы старшее поколение почувствовало реальную прибавку, чтобы пенсии вовремя индексировались, но это не только задача этого закона, а всех комплексных мер, которые мы будем рассматривать во втором и третьем чтении», — С.Боярский.
Депутат добавил, что сложно спрогнозировать, насколько Пенсионный фонд пополнится в случае таких законодательных изменений и вряд ли прибавка будет «существенной», однако в данном случае важен «принцип справедливости, который заложен» в законопроекте.
С.Боярский пояснил, что в соответствии с действующим законодательством, конфискованные средства «направляются в бюджет России и дальше могут быть самые разные пути их распределения».
Комментарии7
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midnightblues 20 сентября 2018 | 19:44
Кто ж такого примата выбрал??
С генетикой у этой семейки жуткие проблемы
Алкоголь виноват
danko1 20 сентября 2018 | 19:53
midnightblues: Быть хорошим актером и спортсменом- это чаще всего не быть умным человеком.
Исключения, куда сложно отнести Боярского, только подтверждают правило.
vikwlad 20 сентября 2018 | 19:53
"вряд ли прибавка будет «существенной»"
Ну, если начать раскулачивать кремлёвскую ОПГ, то прибавка будет очень существенной.
askol2016 20 сентября 2018 | 19:47
Хотелось бы узнать у депутатов: Медведев или Сечин - коррупционеры?
bel_medved 20 сентября 2018 | 19:52
Дартаньанов сынок известная сволочь. Это он представлял ныне принятый фашистский законопроект об уголовной ответственности за неудаление из соцсетей "недостоверной информации". Хоть бы он сдох.
perestarok 20 сентября 2018 | 19:54
"Депутат Боярский: Законопроект о конфискации имущества коррупционеров в пользу ПФ рассчитан на повышение уровня жизни"
Уровня чьей жизни?
compare 20 сентября 2018 | 20:01
хорошо тренировал "папа" языковые навыки сынка..теперь,ему до отпрыска=далеко,стар и немощен для таких "пируэтов"..