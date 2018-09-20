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Эксклюзив Эха 19:39, 20 сентября 2018

Депутат Боярский: Законопроект о конфискации имущества коррупционеров в пользу ПФ рассчитан на повышение уровня жизни

Госдумой был одобрен в первом чтении предложенный «Единой Россией» законопроект о конфискации судом имущества коррупционеров в пользу Пенсионного фонда. Он рассчитан на «улучшение качества жизни пожилого поколения». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов инициативы, депутат Сергей Боярский.

«Пенсионеры – самая незащищенная часть населения, и мы хотим, чтобы старшее поколение почувствовало реальную прибавку, чтобы пенсии вовремя индексировались, но это не только задача этого закона, а всех комплексных мер, которые мы будем рассматривать во втором и третьем чтении», — С.Боярский.

Депутат добавил, что сложно спрогнозировать, насколько Пенсионный фонд пополнится в случае таких законодательных изменений и вряд ли прибавка будет «существенной», однако в данном случае важен «принцип справедливости, который заложен» в законопроекте.

С.Боярский пояснил, что в соответствии с действующим законодательством, конфискованные средства «направляются в бюджет России и дальше могут быть самые разные пути их распределения».

Комментарии

7

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midnightblues 20 сентября 2018 | 19:44

Кто ж такого примата выбрал??
С генетикой у этой семейки жуткие проблемы
Алкоголь виноват

danko1 20 сентября 2018 | 19:53

midnightblues: Быть хорошим актером и спортсменом- это чаще всего не быть умным человеком.
Исключения, куда сложно отнести Боярского, только подтверждают правило.

vikwlad 20 сентября 2018 | 19:53

"вряд ли прибавка будет «существенной»"
Ну, если начать раскулачивать кремлёвскую ОПГ, то прибавка будет очень существенной.

askol2016 20 сентября 2018 | 19:47

Хотелось бы узнать у депутатов: Медведев или Сечин - коррупционеры?

bel_medved 20 сентября 2018 | 19:52

Дартаньанов сынок известная сволочь. Это он представлял ныне принятый фашистский законопроект об уголовной ответственности за неудаление из соцсетей "недостоверной информации". Хоть бы он сдох.

perestarok 20 сентября 2018 | 19:54

"Депутат Боярский: Законопроект о конфискации имущества коррупционеров в пользу ПФ рассчитан на повышение уровня жизни"

Уровня чьей жизни?

compare 20 сентября 2018 | 20:01

хорошо тренировал "папа" языковые навыки сынка..теперь,ему до отпрыска=далеко,стар и немощен для таких "пируэтов"..

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