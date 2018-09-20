Трамп подписал указ о реализации санкций против России и поручил Минфину и Госдепу приступить к их исполнению
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций против России и поручил Минфину и Госдепу приступить к их исполнению. О каких-либо дополнительных ограничениях в указе Трампа речи не идет. Он лишь распределил между ведомствами обязанности по исполнению санкций. Президент, госсекретарь и министр финансов получили дополнительные полномочия по введению персональных санкций: они могут ввести запрет на ряд финансовых операций, блокировку имущества, отказать в выдаче лицензии на экспорт, виз и разрешений на въезд в США. Как отмечает «Новая газета», указ Трампа определяет санкции против России, предусмотренные законом о поддержке свободы Украины и законом о противодействии противникам Америки.
Комментарии18
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pipan 20 сентября 2018 | 19:38
Пичалька ! Тут сильнее и не скажешь !)
polsan 20 сентября 2018 | 19:43
pipan: чего тебе печалится, денег у тебя нет, недвижимости в США тоже, на 11-80 билет туда не купишь и значит виза не нужна, пей себе боярышник и пиши на ЭХЕ гадости, вот и вся жизнь твоя троллячая! ))))
pipan 20 сентября 2018 | 19:48
polsan: Так а я о чем ! Мне эти санкции до фонаря ,как и 95% населения !)
novyrusich 20 сентября 2018 | 19:59
pipan: А на тебя США насрать в общем-то. Санкции по кремлинам бьют. Вот они воют, у них как и недвижимость в США есть и капиталы и детки с женами
А вот кремлины тебя ставят раком и пользуют.
testmeter 20 сентября 2018 | 20:14
pipan: novyrusich: "А вот кремлины тебя ставят раком и пользуют" ///
Так ему это как раз и нравится! Он же настоящий путриот, понимает что он "перед Родиной в вечном долгу". Да и приятно даже...
begly_ 20 сентября 2018 | 19:52
polsan:
Зато у патриотки России Данки1 билет за $2000 без проблем и несколько раз на год . За пенсионеров и нищих пекется, сердешная.
pipan 20 сентября 2018 | 19:57
begly_: Она " в законе " ! )
begly_ 20 сентября 2018 | 20:09
pipan:
Она "в загоне" ! ) Как шальная строчит экстремистские лозунги.
vilingrad 20 сентября 2018 | 20:01
begly_: pipan: Мне эти санкции до фонаря ,как и 95% "
Точно. С голой жопой можно не тужить о нормальной житухе, так как ее и не было. Русскому дураку не нужна интересная и прибыльная работа, комфорт, путешествия, знания. Так, слегка теле понтов о величии, но чтобы не сильно мешало пиву и пусканию ветров с дивана:)
begly_ 20 сентября 2018 | 19:40
У нас все четко - сказано сделано. Трамп слов на ветер не бросает.
uni_korn 20 сентября 2018 | 19:55
begly_: Aaa.. Ну и сиди там у вас где четко. Радуйся. Тошнотворная мерзость.
begly_ 20 сентября 2018 | 19:57
uni_korn:
Поблюю в тебя и буду дальше сидеть., а як жешь!
blahovdav 20 сентября 2018 | 19:40
Ждем завтра шампусик в Госдуре...
neprostotak 20 сентября 2018 | 19:41
Как же так? Только вчера все местные троли плясали под новостью, что Трамп не будет подписывать новых санкций!
И вот опять печалька и очередной ножик в спине фюррера! Может попробуйте своего фюррера сменить? Или вы уже привыкли к фашистскому режиму?
abuvgrobu 20 сентября 2018 | 19:44
Ну вот теперь становится реально интересно. То, чего Путин не мог добиться лет 10, тов. Трамп намутил одним декретом: теперь олигархи по сути невыездные, и уж думать не моги открывать счета и скупать недвижимость в вашингтонско-лондонской юрисдикции.
novyrusich 20 сентября 2018 | 20:06
abuvgrobu: тебя обмарнули. Олигархи выезднчые были ими и будут.
Ну будут ездить не по российским паспортам. Велика разница для них.
Невыездные чиновники и высшая бюрократия.
А Абрамович поедет куда хочет по израильскому паспорту, а другие по финским и швейцарским. Или мальтийским и кипрским.
У многих и паспорта Литвы, Латвии , Эстонии.
benin_papa__ 20 сентября 2018 | 20:00
Ну что же, неплохо. Давить теперь будут недостроителей коммунизма со всей серьёзностью.
Допрыгались совки со своими кривляниями про "ихтамнет", "вывсеврете" и "идитевсуд".
Приговорить к Родине пожизненно - это вам не фунт изюму))
jetsam 20 сентября 2018 | 20:00
не умеете подавать новости и не умеете читать.
написано, что запретят турецкие помидоры? нет!
а значит цена на помидоры не полезет вверх и новость
звучит так - трамп разрешил продавать турецкие помидоры в рф!
позитив! встаем с колен и трамп нас боится - помидоры же не тронул!