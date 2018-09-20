Президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций против России и поручил Минфину и Госдепу приступить к их исполнению. О каких-либо дополнительных ограничениях в указе Трампа речи не идет. Он лишь распределил между ведомствами обязанности по исполнению санкций. Президент, госсекретарь и министр финансов получили дополнительные полномочия по введению персональных санкций: они могут ввести запрет на ряд финансовых операций, блокировку имущества, отказать в выдаче лицензии на экспорт, виз и разрешений на въезд в США. Как отмечает «Новая газета», указ Трампа определяет санкции против России, предусмотренные законом о поддержке свободы Украины и законом о противодействии противникам Америки.