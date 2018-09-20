Кремль начал переговоры с Жириновским о сохранении на посту губернатора Хабаровского края единоросса Вячеслава Шпорта

Кремль начал переговоры с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским о сохранении на посту губернатора Хабаровского края единоросса Вячеслава Шпорта. Напомним, в первом туре он уступил кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу. По итогам переговоров, бывший кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев может стать губернатором Курской области. Об этом изданию «Проект» сообщили осведомленные источники, в том числе близкие к администрации президента. Сам Дегтярев через пресс-секретаря заявил, что «не комментирует слухи». Между тем, по информации издания, Сергей Фургал принял предложение стать зампредом местного правительства. Это означает, что он теперь не будет «слишком серьезно бороться за победу во втором туре губернаторских выборов», — отмечает Проект.