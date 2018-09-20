Кремль начал переговоры с Жириновским о сохранении на посту губернатора Хабаровского края единоросса Вячеслава Шпорта
Кремль начал переговоры с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским о сохранении на посту губернатора Хабаровского края единоросса Вячеслава Шпорта. Напомним, в первом туре он уступил кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу. По итогам переговоров, бывший кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев может стать губернатором Курской области. Об этом изданию «Проект» сообщили осведомленные источники, в том числе близкие к администрации президента. Сам Дегтярев через пресс-секретаря заявил, что «не комментирует слухи». Между тем, по информации издания, Сергей Фургал принял предложение стать зампредом местного правительства. Это означает, что он теперь не будет «слишком серьезно бороться за победу во втором туре губернаторских выборов», — отмечает Проект.
Комментарии13
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apels 20 сентября 2018 | 19:38
Проститутки :)
idshoohov 20 сентября 2018 | 20:04
apels:
А в чём отличие "Единой России" от ЛДПР?
boooben 20 сентября 2018 | 20:11
Кремль начал переговоры с Жириновским
Ахахахаха... Держите меня. Жириновский наверняка предъявил ультиматОм!
rihard 20 сентября 2018 | 19:39
Переговариваются, торгуются, делят и у них даже мысли не возникает— что это народ должен решать,кто останется у власти, а кто нет.Клоуны.
zztop1960 20 сентября 2018 | 19:52
rihard: За такое , в любой стране , они все сидели бы на нарах
zonda_3 20 сентября 2018 | 19:59
rihard: Симмуляция переговоров с "оппозицией".
danko1 20 сентября 2018 | 19:39
Кремль, т.е. Путин, настолько обнаглел, чтол не стесняются открыто признавать от сутствие выборов.
Следующим шагом правления питерской банды будет, очевидно, отмена выборов.
Даже фильтры, административный ресурс и фальсификации не помогают протащить своих людей.
shakhtar 20 сентября 2018 | 19:49
--- В общем так !!! Двадцать баранов , холодильник "Розенлев " (финский ,хороший ! )и почетая грамота . Кавказкая пленница
nikolaitschi 20 сентября 2018 | 19:54
Фильтры введены потому что кандидатов от ЕР могут победить даже дворовые собачки.
andy66 20 сентября 2018 | 19:54
последний выдох господина пэжэ...
vilingrad 20 сентября 2018 | 19:57
Кремль начал переговоры с Жириновским"
Администрация цирка ведет переговоры с коверным рыжим по поводу увеличения ставки.
compare 20 сентября 2018 | 19:59
смешно звучит,даже..."переговоры" кого с кем? "король" договаривается со своим "шутом"?!
hata_c_krau 20 сентября 2018 | 20:10
Клоун жир как обычно сольёт всё за бабло надо же содержать купленные митинги