Власти Подмосковья намерены потратить без малого 50 миллионов рублей на мониторинг социальных сетей

На эти средства планируется приобрести программное обеспечение для того, чтобы отслеживать реакции в соцсетях «на ключевые информационные поводы и сообщения, связанные с деятельностью и политикой региональных властей». Такой заказ содержится на сайте госзакупок. На него обратила внимание Роскомсвобода. Ранее сообщалось, что систему мониторинга соцсетей для отслеживания недовольных планируется ввести во всех российских регионах. Ее разработала компания «Медиалогия». РБК сообщал, что система под названием «Инцидент-менеджмент» проходила испытание в Московской области.