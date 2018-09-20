Власти Подмосковья намерены потратить без малого 50 миллионов рублей на мониторинг социальных сетей
На эти средства планируется приобрести программное обеспечение для того, чтобы отслеживать реакции в соцсетях «на ключевые информационные поводы и сообщения, связанные с деятельностью и политикой региональных властей». Такой заказ содержится на сайте госзакупок. На него обратила внимание Роскомсвобода. Ранее сообщалось, что систему мониторинга соцсетей для отслеживания недовольных планируется ввести во всех российских регионах. Ее разработала компания «Медиалогия». РБК сообщал, что система под названием «Инцидент-менеджмент» проходила испытание в Московской области.
Комментарии10
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grigorcar 20 сентября 2018 | 19:42
слежка за счет социалки? эт что-то новенькое.
aleksandr39 20 сентября 2018 | 19:49
А на лечение больных детей у " большевиков " денег нет .
merelymy 20 сентября 2018 | 19:58
Мани.торь, мани.торь, да не за мани.торься, а ручки шаловливые вона где.
merelymy 20 сентября 2018 | 20:00
Новое в языкознании =
МАНИ-ТЫРЬ - устройство для ускоренного мани-тыринга.
piter_ug 20 сентября 2018 | 19:49
//50 миллионов рублей на мониторинг социальных сетей//
Нафига?
Обязать каждого чиновника 1 час в день бесплатно читать Эхо и они будут прекрасно понимать свои печальные перспективы.
leon_46 20 сентября 2018 | 19:51
Большой брат следит за тобой!
efilika 20 сентября 2018 | 19:51
пусть читают Эхо.
vilingrad 20 сентября 2018 | 19:55
Боятся арабской весны, подлюки...
piterrr 20 сентября 2018 | 19:56
Вот так холуйское стадо гопника подзаборного будет продолжать выслеживать недовольных и инакомыслящих!...Всё, абсолютно всё в помоечной путинской рашке делается исключительно для сохранения неконституционной власти гопника- вора и убийцы!...А в это же самое время в больницах Подмосковья нет пластыря и бинтов, не говоря уже об отсутствии лечащих врачей и нужных лекарств!
putin_itogy 20 сентября 2018 | 19:59
Чекистизм - тупиковая наука.
Слюшай меня сюда, ВОРобушек - ты Лох, заблуждающийся.
Как и твой Шеф, "многоходовчник".
Хрен. вы что "отмониторите".
Жизнь, она другая.
Жизнь, на вас "отмониторит"...