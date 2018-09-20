Журналист Новиков связывает нападение на него двоих неизвестных со своей независимой журналистской деятельностью
Журналист Максим Новиков, на которого в Твери было совершено нападение двумя неизвестными, связывает происшедшее со своей независимой журналистской деятельностью. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мной поднимались темы с конфликтами между перевозчиками, политические темы, районные выборы. Если ты пишешь независимые вещи, врагов всегда много», — сказал журналист.
М.Новиков отметил, что смог отбиться от нападавших при помощи имевшегося при нем оружия. «Я применил оружие, потому что моей жизни угрожала реальная опасность – они мне нанесли удары и залили глаза перцем. Я понимал, что за первым ударом будет еще», — подчеркнул он.
Журналист напомнил, что это не первый случай нападения. Первый случай произошел в 2013 году. «Тогда я не был вооружен ничем, меня избили, украли ноутбук, документы», — рассказал М.Новиков.
Он также выразил сомнения, что полиции удастся найти нападавших, поскольку это «не первый случай в Твери, когда какого-то человека избивают и ничего не находят».
Журналист М.Новиков написал в своем «Фейсбуке» о том, что в 9 вечера на него было совершено нападение двумя неизвестными, когда он выходил из подъезда. Как сообщил М.Новиков, один из нападавших ударил его по лицу, а другой распылил газовый баллончик. В ответ журналист применил оружие, после чего неизвестные обратились в бегство.
Пострадавший поехал в отделение полиции, где написал заявление. По его словам, следователь с ним еще не связывался.
Комментарии3
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ebyliberactov 20 сентября 2018 | 19:19
Жрать родимую нужно поменьше и не шляться пьяным по подворотням.
viktorova 20 сентября 2018 | 19:23
Сегодня быть независимым журналистом в России - это уже героизм.
sg101 20 сентября 2018 | 19:27
Блять, пишите уж честно. Не журналист, а тролль с Фейсбука.