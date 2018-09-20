Европейский союз выдвинул ультиматум социальной сети Фейсбук
Компания должна изменить правила обработки персональных данных по новому европейскому регламенту до конца этого года, — сообщает НБС-Ньюс. Еврокомиссар Вера Юрова заявила, что ее терпению пришел конец. Если прогресса не будет, то в отношении Фейсбука введут санкции. Юрова добавила, что Фейсбук должен предельно ясно объяснить своим пользователям, как социальная сеть зарабатывает деньги. Например, социальная сеть обладает полными авторскими правами на любую картинку или контент, которые размещают пользователи, — отметила Юрова.
Комментарии9
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polba 20 сентября 2018 | 19:16
Завывания о грязных лапах еврочиновников, попирающих свободу самовыражовывания креативных личностей, будут?
r88w556xl4 20 сентября 2018 | 19:23
Хаха, в Европе Фейсбук заблокируют! Представляю, какое бы здесь стояло завывания хомячья из 100+ комментов, если бы в новости вместо ЕС фигурировала Россия. А вообще, эту совковую тоталитарную соцсеть давно пора прижать к ногтю.
compare 20 сентября 2018 | 20:03
polba: пока только вонь от твоих носков,падальщик-полба...
blackandwhite 20 сентября 2018 | 19:18
Угроза свободе слова товарищи, Путяра совсем с катушек съехал!
Так это ЕС ультиматум ставит. А ну тогда все правильно!
putn_pnh 20 сентября 2018 | 19:19
Да мне наср@ть. Лишь бы в басманный суд не передавали.
putin_itogy 20 сентября 2018 | 19:23
ФЕЙС-бук - гнида.
Это мой вердикт.
Самая поганая социальная сеть.
Мерзкая, как сам путин.
x_signal 20 сентября 2018 | 19:27
Евро-маразм. Оказывается такое не только в России бывает.
sg101 20 сентября 2018 | 19:33
x_signal:
Такое бывает в первую очередь не в России. Например сша вводят санкции против ВАДА за то, что они снимают санкции с России. А какой то хер из госдепа вообще заявил что российские хакеры повлияли на решение ВАДА. Вот где маразим так мараз.. А тут просто Европу заебали уже эти црушные мордокниги..
parasuk_ 20 сентября 2018 | 19:45
Европейские бюрократы начинают нагибать наглых американских жуликов :)