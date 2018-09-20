Московская галерея на Солянке отменила выставку «Груз 300. Коллажи переживаний» Катрин Ненашевой, посвященную пыткам
Московская галерея на Солянке отменила выставку «Груз 300. Коллажи переживаний» художницы Катрин Ненашевой, посвященную пыткам. Она должна была пройти с 15 сентября до 7 октября.
В сложившейся общественной ситуации показ невозможен по не зависящим от Солянки обстоятельствам, говорится на сайте галереи. По замыслу художницы, меняющаяся экспозиция должна была состоять из семи перформансов, рассказывающих истории людей, переживших пытки. Планировалось что в представлениях могут принять участие посетители, став свидетелями переживаний. Сама Ненашева, которую по ее словам этой весной пытали вооруженные сепаратисты в самопровозглашенной ДНР, называла выставку «живым экспериментом по осмыслению личного опыта».
Ранее арт-активистка запустила на московских улицах серию акций «Груз-300», приуроченных к открытию выставки. Художница поместила себя в металлическую клетку, на которой было написано, что в ней «находится тело, которое пытали» и что «пытки в России происходят ежедневно – за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц».
17 сентября Ненашеву и еще одну девушку задержали на Новом Арбате во время очередного перформанса. На них составили протоколы о проведении акции без подачи уведомления и на следующий день отпустили.
Комментарии6
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ura_123 20 сентября 2018 | 19:08
А православные моченосцы готовились...
osj99 20 сентября 2018 | 19:27
ura_123: да, это облом. У них заготовленное дерьмо портится. Может им теперь внепланово в третьяковку сходить? Там есть где разгуляться и чувствами пооскорбляться
timbuktu 20 сентября 2018 | 19:21
типа - для россии эта тема не актуальна?
salhomir_murza 20 сентября 2018 | 19:58
timbuktu:
Почему отмороженные русофобы Шендерович, Макаревич и Гозман до сих пор целы и невредимы?
Какой-то кровавый режим картонный.
abuvgrobu 20 сентября 2018 | 19:30
А не полра ли эту дерьмовку и бездельницу направить на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу ? Годика на три.. Вот там пусть и рисует.. Собственным говном по стенам палаты..
za_rodinu_za_stalina 20 сентября 2018 | 19:34
отправьте её во францию там эту болезную либо в дурку определят либо за решетку