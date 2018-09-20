Московская галерея на Солянке отменила выставку «Груз 300. Коллажи переживаний» Катрин Ненашевой, посвященную пыткам

Московская галерея на Солянке отменила выставку «Груз 300. Коллажи переживаний» художницы Катрин Ненашевой, посвященную пыткам. Она должна была пройти с 15 сентября до 7 октября.

В сложившейся общественной ситуации показ невозможен по не зависящим от Солянки обстоятельствам, говорится на сайте галереи. По замыслу художницы, меняющаяся экспозиция должна была состоять из семи перформансов, рассказывающих истории людей, переживших пытки. Планировалось что в представлениях могут принять участие посетители, став свидетелями переживаний. Сама Ненашева, которую по ее словам этой весной пытали вооруженные сепаратисты в самопровозглашенной ДНР, называла выставку «живым экспериментом по осмыслению личного опыта».

Ранее арт-активистка запустила на московских улицах серию акций «Груз-300», приуроченных к открытию выставки. Художница поместила себя в металлическую клетку, на которой было написано, что в ней «находится тело, которое пытали» и что «пытки в России происходят ежедневно – за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц».

17 сентября Ненашеву и еще одну девушку задержали на Новом Арбате во время очередного перформанса. На них составили протоколы о проведении акции без подачи уведомления и на следующий день отпустили.