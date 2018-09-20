Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Петербурге, заявил, что нужно решить проблему гендерного неравенства

Президент Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Петербурге, заявил о том, что нужно решить проблему гендерного неравенства и снять карьерные ограничения для женщин в мире.

Эта проблема глубоко укоренилась в российском обществе, и решить ее практически невозможно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писать и журналист Виктор Шендерович.

Президент в своем выступлении также подчеркнул, что важно сохранить ценности семьи и материнства.