Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Петербурге, заявил, что нужно решить проблему гендерного неравенства
Президент Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Петербурге, заявил о том, что нужно решить проблему гендерного неравенства и снять карьерные ограничения для женщин в мире.
Эта проблема глубоко укоренилась в российском обществе, и решить ее практически невозможно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писать и журналист Виктор Шендерович.
Президент в своем выступлении также подчеркнул, что важно сохранить ценности семьи и материнства.
Комментарии21
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kryimzdick 20 сентября 2018 | 19:07
Если Путин сменит пол, может стать первой женщиной-президентом России
danko1 20 сентября 2018 | 19:17
kryimzdick: Молоть языком бред Путина в КГБ научили.
Но даже в его озерной ОПГ нет ни одной женщины.
А о семейных ценностях ему, кого в Дрездене звали семейным тираном, лучше промолчать.
Он даже разведясь отдал бывшую жену под присмотр гэбэшника Очеретного, который к тому же нетрадиционной ориентации.
rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 19:22
Президент Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Петербурге, заявил о том, что нужно решить проблему гендерного неравенства и снять карьерные ограничения для женщин в мире...
Карьерные ограничения для женщин? А для мужчин? Прямо как по фильму "Житие Брайана по Монти Пайтон" (1979)
https://www.youtube.com/watch?v=kNl-_P8yG50
kryimzdick 20 сентября 2018 | 19:32
danko1: Гебешник просто обязан быть универсальной ориентации, Очеретный хоть на фотках хорошо получается
merelymy 20 сентября 2018 | 19:21
А как же быть с бабушкой, у которой по мановению волшебной палочки выросли в одном месте дедушки и они были удивительно похожи, вы не поверите на кого.
testmeter 20 сентября 2018 | 19:22
kryimzdick: А после отставки, на которую все на России имеют равное право, он будет замечательно смотреться в хиджабе и станет любимой женой нового президента Рамзана Кадырова
viktorova 20 сентября 2018 | 19:26
kryimzdick: отличное обоснование! Можно законно исчисление двух сроков заново начинать.
kryimzdick 20 сентября 2018 | 19:33
viktorova: Да автоматом плюс 12 лет после 24 года, профит!
piterrr 20 сентября 2018 | 19:07
Кроме того, что гопник лжец, вор и убийца он ещё и пизд..ол!
mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 19:08
Подобными ничего не значащими заявлениями нацдилер может возбудить лишь абсолютно тупых тёток, которые хотят "такого, как путин".
trans 20 сентября 2018 | 19:18
Женщины у нас очень талантливые! Как не вспомнить Алину Кабаеву, которая в 32 года стала Председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», а также возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс». Талант, талант!!!
danko1 20 сентября 2018 | 19:32
trans: У Алины даже бабушка очень талантливая бизнесменша, как и жены прочего правящего ворья.
таким женщинам при развитом путинизме везде дорога, кроме той, что заслужили: дороги в тюрьму.
vot_eto_da 20 сентября 2018 | 19:22
Как только начинаются равногендерные призывы, вспоминаю объявление у ворот фабрики: "Требуются мужчины и женщины на переквалификацию"
testmeter 20 сентября 2018 | 19:25
Это он, наверное, решил Екатерину и Марию вывести в свет - присудить им генеральские звания и назначить министрами. Имеют равное право...
jamba 20 сентября 2018 | 19:27
Странно!? А что, баба Валя, Поклонская, Яровая, Мизулина и др. "доярки от народа", уже не тянут?;))) Новая мобилизация "свет из иванова"?;)))))))))))))))))))
samkos 20 сентября 2018 | 19:29
Готовит себе приемницу, дочь или...
multipulti 20 сентября 2018 | 19:52
samkos: дочь или..
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Родила гимнастка в ночь не то сына не то дочь ,
Pожей был похож на моль, кривоватый и блатной ...
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a_m_59 20 сентября 2018 | 19:42
Главное проблему обозначить и можно будет бюджет пилить...Сначала деньги просили на глобальное похолодание, потом на потепление, теперь на гендерное (прости, Господи, за слово чуждое слуху русскому) неравенство...
tangodancer 20 сентября 2018 | 19:58
Вот ведь мудак лицемерный (точнее два мудака). После манипуляций с пенсионном возрастом для мужчин его слова о "гендерных стереотипах" звучат как издевка. Да и вообще говорить что-то об ограничениях для женщин в стране где мужчины на ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ подвергаются дискриминации - это просто пиздец какой-то в голове не укладывается. Куча законов в УК и семейном кодексе, дискриминационная пенитенциарная система, судебная практика, когда за одно и то же к мужчине и женщине совершенно разное отношение (женщинам зачастую даже убийства прощают), просто общественное отношение, когда мужчина обязан быть каким-то мифическим альфачом (тошнит от одного этого дебильного образа), про армию, пенсию или репродуктивные права и говорить нечего. . И всё это под непристанный вой про несчастных женщин которых обижают и при полном пофигизме мужчин к своим собственным правам.
nehoroshiy 20 сентября 2018 | 20:15
tangodancer: Ещё закон который разрешает давать жене подзатыльники.
hz6691 20 сентября 2018 | 20:17
Он что, планирует операцию по изменению пола?