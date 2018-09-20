Z Архив новостей новости
5 21 6 687
Эксклюзив Эха 19:02, 20 сентября 2018

Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Петербурге, заявил, что нужно решить проблему гендерного неравенства

Президент Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Петербурге, заявил о том, что нужно решить проблему гендерного неравенства и снять карьерные ограничения для женщин в мире.

Эта проблема глубоко укоренилась в российском обществе, и решить ее практически невозможно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писать и журналист Виктор Шендерович.

Президент в своем выступлении также подчеркнул, что важно сохранить ценности семьи и материнства.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kryimzdick 20 сентября 2018 | 19:07

Если Путин сменит пол, может стать первой женщиной-президентом России

danko1 20 сентября 2018 | 19:17

kryimzdick: Молоть языком бред Путина в КГБ научили.
Но даже в его озерной ОПГ нет ни одной женщины.
А о семейных ценностях ему, кого в Дрездене звали семейным тираном, лучше промолчать.
Он даже разведясь отдал бывшую жену под присмотр гэбэшника Очеретного, который к тому же нетрадиционной ориентации.

rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 19:22

Президент Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Петербурге, заявил о том, что нужно решить проблему гендерного неравенства и снять карьерные ограничения для женщин в мире...

Карьерные ограничения для женщин? А для мужчин? Прямо как по фильму "Житие Брайана по Монти Пайтон" (1979)
https://www.youtube.com/watch?v=kNl-_P8yG50

kryimzdick 20 сентября 2018 | 19:32

danko1: Гебешник просто обязан быть универсальной ориентации, Очеретный хоть на фотках хорошо получается

merelymy 20 сентября 2018 | 19:21

А как же быть с бабушкой, у которой по мановению волшебной палочки выросли в одном месте дедушки и они были удивительно похожи, вы не поверите на кого.

testmeter 20 сентября 2018 | 19:22

kryimzdick: А после отставки, на которую все на России имеют равное право, он будет замечательно смотреться в хиджабе и станет любимой женой нового президента Рамзана Кадырова

viktorova 20 сентября 2018 | 19:26

kryimzdick: отличное обоснование! Можно законно исчисление двух сроков заново начинать.

kryimzdick 20 сентября 2018 | 19:33

viktorova: Да автоматом плюс 12 лет после 24 года, профит!

piterrr 20 сентября 2018 | 19:07

Кроме того, что гопник лжец, вор и убийца он ещё и пизд..ол!

mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 19:08


Подобными ничего не значащими заявлениями нацдилер может возбудить лишь абсолютно тупых тёток, которые хотят "такого, как путин".

(комментарий скрыт)

trans 20 сентября 2018 | 19:18

Женщины у нас очень талантливые! Как не вспомнить Алину Кабаеву, которая в 32 года стала Председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», а также возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс». Талант, талант!!!

danko1 20 сентября 2018 | 19:32

trans: У Алины даже бабушка очень талантливая бизнесменша, как и жены прочего правящего ворья.
таким женщинам при развитом путинизме везде дорога, кроме той, что заслужили: дороги в тюрьму.

vot_eto_da 20 сентября 2018 | 19:22

Как только начинаются равногендерные призывы, вспоминаю объявление у ворот фабрики: "Требуются мужчины и женщины на переквалификацию"

testmeter 20 сентября 2018 | 19:25

Это он, наверное, решил Екатерину и Марию вывести в свет - присудить им генеральские звания и назначить министрами. Имеют равное право...

jamba 20 сентября 2018 | 19:27

Странно!? А что, баба Валя, Поклонская, Яровая, Мизулина и др. "доярки от народа", уже не тянут?;))) Новая мобилизация "свет из иванова"?;)))))))))))))))))))

samkos 20 сентября 2018 | 19:29

Готовит себе приемницу, дочь или...

multipulti 20 сентября 2018 | 19:52

samkos: дочь или..
/////
Родила гимнастка в ночь не то сына не то дочь ,
Pожей был похож на моль, кривоватый и блатной ...



.

a_m_59 20 сентября 2018 | 19:42

Главное проблему обозначить и можно будет бюджет пилить...Сначала деньги просили на глобальное похолодание, потом на потепление, теперь на гендерное (прости, Господи, за слово чуждое слуху русскому) неравенство...

tangodancer 20 сентября 2018 | 19:58

Вот ведь мудак лицемерный (точнее два мудака). После манипуляций с пенсионном возрастом для мужчин его слова о "гендерных стереотипах" звучат как издевка. Да и вообще говорить что-то об ограничениях для женщин в стране где мужчины на ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ подвергаются дискриминации - это просто пиздец какой-то в голове не укладывается. Куча законов в УК и семейном кодексе, дискриминационная пенитенциарная система, судебная практика, когда за одно и то же к мужчине и женщине совершенно разное отношение (женщинам зачастую даже убийства прощают), просто общественное отношение, когда мужчина обязан быть каким-то мифическим альфачом (тошнит от одного этого дебильного образа), про армию, пенсию или репродуктивные права и говорить нечего. . И всё это под непристанный вой про несчастных женщин которых обижают и при полном пофигизме мужчин к своим собственным правам.

nehoroshiy 20 сентября 2018 | 20:15

tangodancer: Ещё закон который разрешает давать жене подзатыльники.

hz6691 20 сентября 2018 | 20:17

Он что, планирует операцию по изменению пола?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 276 6 5783 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Новости

На сирийской ракете, сбившей Ил-20, не было системы радиолокационного опознавания «Свой-чужой» Об этом заявляют в Минобороны…

5 73 6 6755
Новости

В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук» обнаружена ошибка Копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала…

5 89 6 66830
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 151 6 15219 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 682 6 70951 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 89 6 10245 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 359 6 44306 08:30
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему отделение Украинской церкви неизбежно Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…

5 63 6 8250 14.09
Kобщество, церковь, религия, события
Новости

Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла…

5 103 6 61318
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 54 6 7512 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 20808 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 83 6 12870 17.09
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 49 6 7774 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87769 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

+ «Марш сирот» пройдет в Биробиджане «Марш сирот» пройдет в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 75 6 12762 16.09
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 32 6 5784 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

The Bell: Целью фальсификаций в Приморье была последующая отмена результатов Когда в штабе Тарасенко поняли, что его соперник Андрей Ищенко выигрывает с крупным отрывом, там «началась паника»...

5 37 6 49812
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Такие типичные любители готики из средней полосы России, которые, видимо, вскоре станут депутатами и создадут межфракционную группу с Андреем Луговым…

5 183 6 159436 15.09
#слушать 47:26 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 83 6 12870 17.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 433 6 341510 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Бедный Гундяев Бедный Гундяев С помощью кадила забирается не мёд, а деньги у прихожан…

5 90 6 110871 17.09
Kрпц, украина, конфликты, религия, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7274032
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3665627

Сегодня в эфире