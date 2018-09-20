Госдума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации имущества коррупционеров в пользу Пенсионного фонда

Если законопроект будет принят окончательно, то он заработает уже со следующего года. Об этом «Эху Москвы» сказал один из авторов инициативы, депутат Сергей Боярский.

Все изменения в пенсионном законодательстве, которые поддержала Госдума, направлены на повышение уровня жизни пенсионеров, и этот законопроект поможет достигать этой цели, считает Сергей Боярский.