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Эксклюзив Эха 19:00, 20 сентября 2018

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о конфискации имущества коррупционеров в пользу Пенсионного фонда

Если законопроект будет принят окончательно, то он заработает уже со следующего года. Об этом «Эху Москвы» сказал один из авторов инициативы, депутат Сергей Боярский.

Все изменения в пенсионном законодательстве, которые поддержала Госдума, направлены на повышение уровня жизни пенсионеров, и этот законопроект поможет достигать этой цели, считает Сергей Боярский.

Комментарии

24

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mikhail_spb_ 20 сентября 2018 | 19:05


Этот "депутат боярский" понимает, что законопроект - полная туфта?
Если у коррупционеров что-то и конфискуют, то затем обязательно возвращают.

rpmcmurphy 20 сентября 2018 | 19:13

Ну, не знаю, на мой взгляд, в пенсионном фонде сидят такие коррумпированные мрази, которые по своим масштабом не уступают коррупционерам из российской медицины, СМИ, культуре, науке, в образовании.

jjuddgge_ddrredd 20 сентября 2018 | 19:40

rpmcmurphy: Дешёвые имитаторы.
Почему я так пишу, даже не зная деталей законопроекта?
А потому, что кредит доверия равен нулю. Это относится и к Путе, и к Правительству. А Госдума - просто мальчик на побегушках у Пути.
Все эти законопроекты приходят в Госдуму почтой. От Суркова.

ЗЫ. Патрик - кремлебот стоимостью 11рэ80 коп. Все это понимают. И Патрик понимает, что все это понимают. Тем не менее, надо же заработать как-то 11рэ80коп, а на завод ийти Патрику низзя - руки из жопы растут)))

not_to_not 20 сентября 2018 | 19:42

Это чтобы у пенсионного фонда ещё более шикарные здания были, а у его главы - ещё больше миллионов.

lager23 20 сентября 2018 | 19:41

rpmcmurphy: Патрик ты забыл главное — кремлядей во главе твоих любимчиков Вовы и Димона, вот где сосредоточены коррупционные деньги, не правда ли!

income 20 сентября 2018 | 20:16

mikhail_spb_: Так это и предлагается узаконить

danko1 20 сентября 2018 | 19:06

Судя по уголовным делам, конфисковывать имущество будут у учителей и врачей, но не у себя и прочих во власти.

begly_ 20 сентября 2018 | 19:36

danko1:

У вас тоже чемодан с деньгами отберут, когда вы его будете тащить в Майами., и отдадут нуждающимся. Даже если по $1000 в один конец переведут в пенсионный фонд и то России польза. А таких как вы крахоборов с чемоданами, которые запросто $1000 за билет туда много. Откуда у вас $2000 только на один перелет?

begly_ 20 сентября 2018 | 19:38

danko1:

Ирина Роднина тоже за Россию и Путина, а живет на две страны. Вы настоящие патриоты с ней, Галина. Только непонятно какой страны.

goshka 20 сентября 2018 | 19:07

Господа из "госдуры", "дебилы "женщина крайне легкого поведения", озаботьтесь проверкой законности имущества руководителя пенсионного фонда равного почти миллиарду рублей!

silicon 20 сентября 2018 | 20:12

goshka:
Вот конфискую всё нажитое тяжёлым трудом, у коррупционеров из кооператива "Озеро" и отдадут в Пенсионный фонд. После этого Пенсионный фонд будет до конца своих дней оказывать этим коррупционерам материальную помощь Но народ будет счастлив.

peresvet73 20 сентября 2018 | 19:09

Путинское ворьё изобрело новый способ отжатия и передела в своём кругу, но с красивым названием "пенсионный фонд". Как там поживают "фонд будущих поколений" и "фонд национального благосостояния" и где их похоронили?

spbdweller 20 сентября 2018 | 19:09

Это подлый закон.

vmaks 20 сентября 2018 | 19:10

А дороги? Может со взяток налог платить в счетах выденять как ндс и спать спокойно.

vedma2017 20 сентября 2018 | 19:10

А почему заработает не с момента опубликования ?? Как обычно

profi1962 20 сентября 2018 | 19:24

vedma2017: Успеть как всегда вывести из России остатки. Понятно. Переписать на кошек, собак, хомячков.

(комментарий скрыт)

patlik 20 сентября 2018 | 19:22

Если все конфискованное идет в пенсионный фонд, то следовательно и пенсионный фонд должен искать коррупционеров. Бред как мне кажется.

profi1962 20 сентября 2018 | 19:22

Смех и только.

(комментарий скрыт)

stanislav1975 20 сентября 2018 | 19:34

А имущество коррупционеров из ПФ отправлять в Фонд Мира!

archibald_dandy_esquire 20 сентября 2018 | 20:06

stanislav1975: " имущество коррупционеров из ПФ отправлять в Фонд Мира! "

для чего учредить Фонд Мира под председательством сына бр.Ротенбергов и других сыновей и дочурок ОПГ "друзьяпутина"

lager23 20 сентября 2018 | 19:35

Путен, ты не обижайся всё будет по Закону!

agriment 20 сентября 2018 | 19:46

lager23: 19:35 "Путен, ты не обижайся всё будет по Закону! "

ПутЕну обижаться не на что, механизм исполнения Закона забудут прописать

Сергей Боярский всего лишь хочет общеизвестности и непрекращающихся оваций- наследственность......

eduard53 20 сентября 2018 | 19:55

Заьавная кобинация из двух пальцев. Сперва эти мега-коррупционеры, трезвоня о назревшей реформе, стырили 13 триллионов рублей у пенсов (потом, правда, "вдруг прознав об этом", бело-пушистый отец-родной пообещал вернуть 3 триллиона) и передали их себе-любимым, а теперь обязуются возвращать пенс.фонду конфискат своих проштрафившихся братков ...

neyexo 20 сентября 2018 | 19:55

Главное начать - а куда потратить, найдется.
Не обязательно все в ПФР, все равно что в песок

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