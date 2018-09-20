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18:30, 20 сентября 2018

США потребовали реформировать Всемирное антидопинговое агентство

Как заявил глава антидопингового агентства США Тревис Тайгарт, решение ВАДА о восстановлении в правах российского агентства сбивает с толку и необъяснимо. Оно также ставит интересы узкой группы чиновников над интересами миллионов «чистых» спортсменов и спортивных болельщиков. Напомню, ВАДА вернула права российскому агентству с условием, что до конца года Россия должна предоставить ВАДА базу данных Московской антидопинговой лаборатории. База будет полностью проанализирована до 30 июня следующего года.

Комментарии

12

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j_partizan 20 сентября 2018 | 18:34

Американские фашисты захлёбываются от злобы.

mbh_vor__n1 20 сентября 2018 | 18:40

Странно. Зачем им?
Американцы всех видов спорта и так совершенно безнаказанно употребляют любые, самые сильные допинги.

Факт известный любому спортсмену про их "разрешения".

neyexo 20 сентября 2018 | 18:49

mbh_vor__n1:
так будь добр, получи справку, как это делают американцы.
Проще простого

vilingrad 20 сентября 2018 | 18:46

j_partizan: Россиянам разрешили ссать друг за друга.

novyrusich 20 сентября 2018 | 18:36

То есть ВАДА фактически дала России время на манипуляции и подделку базы данныхМосковской лаборатории.
Не управлялась Россия с этим.
да, в этом случае получается, что ВАДА с лилась и ее руководство нужно менять.
Его купили или запугали.

yulya_cikina 20 сентября 2018 | 18:36

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

zurich_106 20 сентября 2018 | 18:36

Проверят базу данных московской лаборатории которуюот ВАДА потому и прячут, что есть нарушения и снова закроют российское агентство.

kadetkl 20 сентября 2018 | 18:40

Конечно реформировать, раз не выполнило волю США. Давайте вести индивидуальную борьбу с допингом. Многих крикунов недосчитаемся тогда в русофобских странах.

neyexo 20 сентября 2018 | 18:45

Жрать допинг строго со справками.
И желательно от американских врачей.
Неужели на них денег жалко?
Все же решаемо

parasuk_ 20 сентября 2018 | 18:47

Накачанные стероидами американские педрилы, среди которых затесался родченко, не довольны :)

ly4_sveta 20 сентября 2018 | 18:48

Опять европейских наивных лохов обвели коварные
чекисты или просто тривиально купили.

alex_melnikov Алексей Мельников 20 сентября 2018 | 18:50

Правильно.

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