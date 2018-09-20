Три человека убиты и пятеро ранены в результате стрельбы в американском штате Мериленд
В городе Абердин на одном из предприятий в американском штате Мэриленд произошла стрельба. Об этом в своем Твиттере сообщил местный шериф. Какие-либо подробности пока неизвестны, сообщается только, что стреляли на пересечении двух крупных трасс. Отделение ФБР в Балтиморе, крупнейшем городе штата, оказывает поддержку местным властям. Об этом сообщает CNN. Подозреваемый задержан полицией.
Комментарии6
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vilingrad 20 сентября 2018 | 18:33
Местный шериф сообщил, что это происки и разжигание русской молодежи, приехавшей в США, управляемой Косачевым и Жириновским.
mbh_vor__n1 20 сентября 2018 | 18:37
Дикий Край.
novyrusich 20 сентября 2018 | 18:40
vilingrad:
В России ежедневно ножами, топорами, сковородками и табуретками убивают несколько сотен человек и российским СМИ нет до этого дела.
Но смерть любого американца они не могут пропуст ить.
неужели жизнь американца ценнее жизни русского в десятки раз?
yulya_cikina 20 сентября 2018 | 18:37
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jjuddgge_ddrredd 20 сентября 2018 | 18:44
Не знаю как насчёт этого шутинга, но как правило это не члены NRA.
И редко белые.
Флоридский школьный шутер - мекс.
В Вегасе, самый массовый шутинг в истории США - да, белый. Но вдохновителем была женщина, азиатка.
И, даже не смотря на все эти американские ужасы (а это действительно ужас для Америки), немного статистики.
Кол-во криминальных убийств на 100 00 человек в год
Нью-Йорк, город контрастов - 9 чел (20 лет назад было 40 чел)
Москва - 40 чел
Германия - 1 чел (несмотря на все эти "Аллах Акбар" от мигрантов
Очень много в Чикаго и Детройте, там убийств на душу населения больше чем в Москве.
Хе-хе.
ebyliberactov 20 сентября 2018 | 18:40
За сутки пятое сообщение об перестрелках в мирном демократическом США с ушедшими в рай миролюбивыми американцами. США исчадие зла и там такое естественно как утоление жажды.