Три человека убиты и пятеро ранены в результате стрельбы в американском штате Мериленд

В городе Абердин на одном из предприятий в американском штате Мэриленд произошла стрельба. Об этом в своем Твиттере сообщил местный шериф. Какие-либо подробности пока неизвестны, сообщается только, что стреляли на пересечении двух крупных трасс. Отделение ФБР в Балтиморе, крупнейшем городе штата, оказывает поддержку местным властям. Об этом сообщает CNN. Подозреваемый задержан полицией.