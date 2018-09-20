Владимир Путин: В России не должно быть гендерных стереотипов и карьерны-х ограничений для женщин

В России не должно быть гендерных стереотипов и карьерны-х ограничений для женщин. Так считает Владимир Путин. На Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге он отметил, что можно использовать опыт других стран и создавать лучшие возможности для самореализации женщин.

Путин добавил, что мир и российское государство только выиграют, если женских историй успеха будет как можно больше. Президент считает, что сейчас к представительницам слабого пола в нашей стране в целом относятся душевно и искренне.

Эта проблема глубоко укоренилась в российском обществе, и решить ее практически невозможно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писать и журналист Виктор Шендерович.

Президент в своем выступлении также подчеркнул, что важно сохранить ценности семьи и материнства.