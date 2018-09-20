Дмитрий Медведев: Федеральный бюджет будущего года станет профицитным впервые с 2014 года
Федеральный бюджет будущего года станет профицитным впервые с 2014 года, утверждает премьер Дмитрий Медведев. По его словам, объем государственного долга останется на относительно невысоком уровне. Доходы ожидаются на уровне почти 20-ти триллионов рублей, а расходы – чуть более 18-ти триллионов.
Грядущий шестилетний цикл будет непростым для российской экономики, — признал Медведев.
Он напомнил, что в бюджете Пенсионного Фонда заложено увеличение пенсий выше инфляции.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 20 сентября 2018 | 18:35
Если бюджет профицитный то зачем эти танцы с бубном вокруг пенсионного возраста?
danko1 20 сентября 2018 | 18:43
ura_123: Так и сейчас бюджет профицитный. Медведев не в курсе?
Но и сейчас, и в будущем, бюджет направлен не на социальные нужды, а на нужды тех, кто во власти, когда на содержание аппарата президента и правительства выделяется больше, чем на здравоохранение и образование. Да и на "оборону", точнее, агрессию, как и на силовые структуры, расходы постоянно растут.
piterrr 20 сентября 2018 | 18:35
Вор и убийца мендель, засунь этот свой "профицит" себе в ректум!...Самое главное это уровень жизни и размер дохода людей, а не твой сраный "профицит"!...
democ 20 сентября 2018 | 18:35
Шесть лет благодаря президенту и правительству для многих будут не простыми. Без работы и без пенсии.
yulya_cikina 20 сентября 2018 | 18:38
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk
lager23 20 сентября 2018 | 18:44
Замечательно, только Дмитрий забыл напомнить сколько должна Роснефть, долг госбанков, регионов перед федеральным бюджетом, Пенсионного Фонда, Газпрома, задолженность самих граждан перед банками и т.д.
Картина будет обратная...премьеру не привыкать лукавить, это его стихия!
buzukin1905 20 сентября 2018 | 18:47
Может, стоит поискать более квалифицированного премьера - который сможет отличить болт от винта, а профицит за счет роста реальной экономики от дефицита за счет падения нефтяных цен? Если повышение пенсионного возраста объясняется тем, што некому работать и платить, развелось тут, панимаш, пенсионеров столетних, то, пардон, получатся следующее: правительство заранее расписалось в неспособности ни поднять заработную плату, ни увеличить производительность труда - то есть ведет страну в болото. А ведь с работающего пенсионера работодатель таки отчисляет взнос в ПФР - пенсионер почти целиком платит пенсию себе сам. Грустно, девушки...
forward 20 сентября 2018 | 18:48
Повышение пенсий выше инфляции ..
---------
Брехня.....