Дмитрий Медведев: Федеральный бюджет будущего года станет профицитным впервые с 2014 года

Федеральный бюджет будущего года станет профицитным впервые с 2014 года, утверждает премьер Дмитрий Медведев. По его словам, объем государственного долга останется на относительно невысоком уровне. Доходы ожидаются на уровне почти 20-ти триллионов рублей, а расходы – чуть более 18-ти триллионов.



Грядущий шестилетний цикл будет непростым для российской экономики, — признал Медведев.

Он напомнил, что в бюджете Пенсионного Фонда заложено увеличение пенсий выше инфляции.