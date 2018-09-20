Власти России обсуждают введение обязательной предустановки отечественного антивирусного софта на ввозимые компьютеры
Власти России обсуждают введение обязательной предустановки отечественного антивирусного софта на ввозимые в Россию компьютеры. Чтобы не противоречить принципам ВТО, в Минкомсвязи планирует объяснить эту меру обеспечением национальной безопасности.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
starokozlovicky2gus 20 сентября 2018 | 18:27
"Отечественный антивирус" - это Касперский, который тормозит любой компьютер и стучит товарищу майору? Нет уж ,увольте.
novyrusich 20 сентября 2018 | 18:32
starokozlovicky2gus: Касперскому крепко дали по задн ице на Западе и запретили госорганам использовать его антивирус, т.к. израильтяне поймали его на краже документ ов АНБ США.
оправдаться он не смог. терпит колоссальные убытки.
ФСБ спасает своего подручного. за счет россиян, как всегда
yulya_cikina 20 сентября 2018 | 18:39
❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk