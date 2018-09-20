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Эксклюзив Эха 18:21, 20 сентября 2018

Верховный суд призвал не наказывать за репосты и лайки экстремистских материалов, в случае если не было злого умысла

При вынесении вердиктов рекомендовано учитывать контекст публикации.

Экстремистская публикация или ее репост не может служить доказательством преступления, для наказания должна быть точно установлена цель возбудить ненависть или вражду, сказано в постановлении пленума Верховного суда. Более того, цель должны подтверждать другие доказательства, в том числе данные о личности обвиняемого, его участии в экстремистских объединениях, важно учитывать, привлекался ли человек ранее к ответственности за действия экстремистского характера. Из разъяснений Верховного суда следует, что судьи должны обращать внимание на степень общественной опасности публикаций.

Верховный суд ожидает пересмотра уголовных дел об экстремизме, возбужденных по фактам лайков и репостов в социальных сетях, сообщил зампред Верховного суда Владимир Давыдов.

В прошлом году по обвинениям в экстремизме осудили 783 человека, более половины по статье 282 о возбуждении ненависти, в 90% случаев приговоры вынесли из-за публикаций в интернете, отмечает газета «Ведомости». В Верховном суде пообещали рассмотреть все жалобы по таким делам в случае их появления. Но отметили, что пока не готовы частично декриминализовать 282 статью уголовного кодекса. Сделать это неоднократно призывали правозащитники.

Во время прямой линии в июне Владимир Путин призвал не доводить ситуацию с наказанием за лайки и репосты «до маразма и абсурда».

Разъяснения Верховного суда, на самом деле, ничего не меняют. Такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

По его словам, теперь полицейские будут утверждать, что подозреваемый не просто репостил что-то, но при этом имел умысел распространения экстремистского материала для широкой аудитории.

Верховный суд движется в правильном направлении, но надо делать более серьезные шаги. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов.

Идеальным вариантом было бы избавиться от 282 статьи, поскольку она избыточна, считает Сергей Шаргунов.

Комментарии

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danko1 20 сентября 2018 | 18:27

Злого умысла и самого экстремизма не видят в ГД и на ЦТ, а в судах его на неугодных власти всегда найдут.
Глупые поправки, которые ничего не меняют, когда отменять надо всю эту 282 ст., которая антиконституционная и по своей сути сама являющаяся экстремисткой.

drgonish 20 сентября 2018 | 18:32

[Верховный суд призвал не наказывать за репосты и лайки экстремистских материалов, в случае если не было злого умысла]

И они еще про 37 вспоминают, когда треть анонимных доносов выкидывалась в мусорное ведро вообще без рассмотрения.

(комментарий скрыт)

yulya_cikina 20 сентября 2018 | 18:39

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

cromwel 20 сентября 2018 | 18:47

А был ли злой умысел кто определять будет?

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