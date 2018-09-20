Украинское государство обещает обеспечить безопасность представителям православной церкви Московского патриархата, которые добровольно перейдут в новую автокефальную церковь. Об этом сегодня заявил Петр Порошенко. Выступая в Верховной раде, он отметил, что процесс обретения Украинской церковью независимости завершается.

Петр Порошенко отметил, что создание Единой поместной церкви началось 27 лет назад.

Глава УПЦ КП патриарх Филарет в интервью «Эху Москвы» сказал, что раскол между русской православной церковью и украинской неизбежен, поскольку того хочет Бог и народ, который жаждет независимости.

Филарет добавил, что если бы в 90-х годах его избрали главой русской православной церкви, раскол между украинской церковью и РПЦ все равно бы случился.