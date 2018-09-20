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Эксклюзив Эха 18:21, 20 сентября 2018

Украинское государство обещает обеспечить безопасность представителям православной церкви Московского патриархата

Украинское государство обещает обеспечить безопасность представителям православной церкви Московского патриархата, которые добровольно перейдут в новую автокефальную церковь. Об этом сегодня заявил Петр Порошенко. Выступая в Верховной раде, он отметил, что процесс обретения Украинской церковью независимости завершается.

Петр Порошенко отметил, что создание Единой поместной церкви началось 27 лет назад.

Глава УПЦ КП патриарх Филарет в интервью «Эху Москвы» сказал, что раскол между русской православной церковью и украинской неизбежен, поскольку того хочет Бог и народ, который жаждет независимости.

Филарет добавил, что если бы в 90-х годах его избрали главой русской православной церкви, раскол между украинской церковью и РПЦ все равно бы случился.

Комментарии

7

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eternity88 20 сентября 2018 | 18:27

Ну, вата, кто сомневается, что без зазрения совести единым строем произведут украинские попы прощальный взмах кадилом в сторону Москвы?

danko1 20 сентября 2018 | 18:30

eternity88: Украина обещает мирный переход, а РПЦ уже пообещала войну разжечь в случае выхода Украины из под своего влияния.

korikov 20 сентября 2018 | 18:47

danko1:
"Украинское государство обещает обеспечить безопасность представителям православной церкви Московского патриархата..."

Сатанисты пообещали, что те христиане, которые отрекутся от Христа и примут сатанизм останутся в безопасности.
Христиане предупредили людей, что сатанисты жестоки и будут убивать христиан за отказ перейти в ряды сатанистов.

Аналогия, которая не далека от украинской реальности.

liquidsky__ 20 сентября 2018 | 18:45

Украинское государство, это что и где?

zztop1960 20 сентября 2018 | 18:32

После обнородования фактов , что РПЦ вовсе не РПЦ , а самозванцы , не получившие в 15 веке томос на автокефалию и 500 лет дурившие свой и другие народы , любой здравомыслящий прихожанин РПЦ МП , должен рвануть из этой " церкви" причитая " чур меня" и срочно перекрестить себя и детей в Украинской или Константинопольской церквях. Это ж надо , столько времени Москва скрывала , что РПЦ ничто , и если бы после Крыма Гундяев не рыпнулся , может ещё несколько столетий им удавалось бы дурить мир , но сами себе выроли могилу , наплевав в колодец

viktorova 20 сентября 2018 | 18:33

//Украинское государство обещает обеспечить безопасность ...//

Будут покушения?

Представляю интервью у Симоньян, где два потеющих попа рассказывают, о том, что приезжали посмотреть 93 метровый шпиль Киево-печерской лавры...

yulya_cikina 20 сентября 2018 | 18:40

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