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Эксклюзив Эха 18:18, 20 сентября 2018

У России зреет решение выйти из Совета Европы

Об этом заявила на встрече с главой ПАСЕ Валентина Матвиенко. По ее словам, цитирую, «мы устали быть мальчиками и девочками для битья. Это не наш выбор. Нас вынуждают его сделать», конец цитаты.

Россия не участвует в работе ПАСЕ с 2014 года. Это явилось следствием обострения отношений из-за присоединения Крыма. Ранее источник в Совете Федерации утверждал, что Москва не будет делать взнос в бюджет Совета Европы до конца этого года.

Россия точно не выиграет, если выйдет из сферы международного правового взаимопонимания, но в текущих условиях такой сценарий очень вероятен. Об этом «Эху Москвы» сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.

Россия не выгодно выходить из сферы международного правового взаимопонимания, однако в текущих условиях такой сценарий очень вероятен. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.

Таким образом он прокомментировал заявление спикера Совета федерации Валентины Матвиенко о том, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы из-за противоречий Москвы и Страсбурга.

«Заявления Матвиенко — это некая политическая игра, поднятие ставок, потому что стороны пытаются убедить друг друга в своей решительности. Но так как ничего в сторону смягчения не происходит, придется их реализовывать», — сказал эксперт.

По его словам, Россия до сих пор не вышла из Совета Европы, так как ее членство обеспечивает эффективное взаимодействие в сфере правового, гуманитарного взаимопонимания, которое удовлетворяет обе стороны. «На практическом уровне Совет Европы как некий инструмент гуманизации и развития нашей правовой сферы вполне полезен», — отметил Ф.Лукьянов. Однако, он подчеркнул, что «если политически никакого прогресса не будет», России придется покинуть организацию.

Ф.Лукьянов напомнил, что российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. В ответ Россия заморозила свои выплаты, что «для Совета Европы является серьезным финансовым ударом, и в то же время это запутало узел противоречий».

Он заметил, что если к моменту переизбрания руководства Совета Европы и судьи Европейского суда по правам человека Россия «останется вне работы Совета, то получается, что те решения будут приниматься без нас». По его словам, это ставит под вопрос их легитимность, как и целесообразность нахождения России в структуре.

Либо Россию уравняют в правах с другими странами, либо ей надо выходить, другого варианта нет, считает Федор Лукьянов.

Комментарии

16

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blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 18:25

Шлём на... этот коррумпированный Совет Европы !!!

zurich_106 20 сентября 2018 | 18:33

Итог правления жулика - страна станвится изгоем, спортсмены выстпают на международных соревнованиях без национальной символики, РПЦ, междунароные санкции.

romashka__ 20 сентября 2018 | 18:36

Нет пределов безумия.

sokal123 20 сентября 2018 | 18:44

romashka__: Не у России ,а у пахана зреет решение.

viktorova 20 сентября 2018 | 18:45

//мы устали быть мальчиками и девочками для битья. Это не наш выбор..//
Мотва хоть здесь признала истинное положение России в мире, где ее заслуженно ни во что не ставят...

zhrv 20 сентября 2018 | 18:27

- "мы устали быть мальчиками и девочками для битья. Это не наш выбор. Нас вынуждают его сделать"

А кем же вы хотите быть - царицей морскою, паханом всех развитых стран, или просто - "Председателем"?
Может они, видя ваше обращение с собственным народом, не хотят к себе такого отношения?

sagen 20 сентября 2018 | 18:30

Чирей созрел.

ura_123 20 сентября 2018 | 18:37

sagen: Судя по заявлению матвиенки,чирей прорвало)))

alger 20 сентября 2018 | 18:31

"Либо Россию уравняют в правах с другими странами, либо ей надо выходить, другого варианта нет, считает Федор Лукьянов."

- надо, Федя, надо (опреция Ы)
- и пока космические корабли , еще не бороздят просторы Марса(почти операция Ы),
Рогозин еще до Луны не допрыгнул (дырки мешают) Россия или станет провинцией Китая
и вариантом Московского ханства или придется разширять окно в Европу

так мне видится

prade 20 сентября 2018 | 18:34

Бендер, после того его выгнали и Луна-парка: "Я построю собственный Луна-парк с блэк джеком и шлюхами". Не знаю насчет блэк джека, но шлюхи там точно будут.

marina27 20 сентября 2018 | 18:34

Это не наш выбор
Ваш, ваш!

hodak47 20 сентября 2018 | 18:36

В совет азиатчины вас,путинозавры1...

yulya_cikina 20 сентября 2018 | 18:40

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alger 20 сентября 2018 | 18:45

yulya_cikina: Маня не дуркуй, тошно уже

ebyliberactov 20 сентября 2018 | 18:46

Давно пора прекратить кормить европейских дармоедов, а также пора выйти из ВТО. Россия платит в ПАСЕ 30 лямов евро, а "мирно-демократическая" Хухраина лишь 400 тысяч: - смешно до отупения! Вот и пускай бандеровская Хухраина и платит дальше!

viktorova 20 сентября 2018 | 18:50

//У России зреет решение выйти из Совета Европы//

Валя, не надо преувеличивать свои возможности и надувать щеки.
Это не решение России зреет. Это состоявшийся факт - Россия получила пинок под зад за твое, в том числе, плохое поведение.

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