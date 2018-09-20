//У России зреет решение выйти из Совета Европы//

Об этом заявила на встрече с главой ПАСЕ Валентина Матвиенко. По ее словам, цитирую, «мы устали быть мальчиками и девочками для битья. Это не наш выбор. Нас вынуждают его сделать», конец цитаты.

Россия не участвует в работе ПАСЕ с 2014 года. Это явилось следствием обострения отношений из-за присоединения Крыма. Ранее источник в Совете Федерации утверждал, что Москва не будет делать взнос в бюджет Совета Европы до конца этого года.

Россия точно не выиграет, если выйдет из сферы международного правового взаимопонимания, но в текущих условиях такой сценарий очень вероятен. Об этом «Эху Москвы» сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.

Россия не выгодно выходить из сферы международного правового взаимопонимания, однако в текущих условиях такой сценарий очень вероятен. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов.

Таким образом он прокомментировал заявление спикера Совета федерации Валентины Матвиенко о том, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы из-за противоречий Москвы и Страсбурга.

«Заявления Матвиенко — это некая политическая игра, поднятие ставок, потому что стороны пытаются убедить друг друга в своей решительности. Но так как ничего в сторону смягчения не происходит, придется их реализовывать», — сказал эксперт.

По его словам, Россия до сих пор не вышла из Совета Европы, так как ее членство обеспечивает эффективное взаимодействие в сфере правового, гуманитарного взаимопонимания, которое удовлетворяет обе стороны. «На практическом уровне Совет Европы как некий инструмент гуманизации и развития нашей правовой сферы вполне полезен», — отметил Ф.Лукьянов. Однако, он подчеркнул, что «если политически никакого прогресса не будет», России придется покинуть организацию.

Ф.Лукьянов напомнил, что российская делегация была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. В ответ Россия заморозила свои выплаты, что «для Совета Европы является серьезным финансовым ударом, и в то же время это запутало узел противоречий».

Он заметил, что если к моменту переизбрания руководства Совета Европы и судьи Европейского суда по правам человека Россия «останется вне работы Совета, то получается, что те решения будут приниматься без нас». По его словам, это ставит под вопрос их легитимность, как и целесообразность нахождения России в структуре.

Либо Россию уравняют в правах с другими странами, либо ей надо выходить, другого варианта нет, считает Федор Лукьянов.