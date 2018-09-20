ЕСПЧ признал нарушение Польшей прав родственников при эксгумации жертв крушения Ту-154 Смоленском

ЕСПЧ признал проведение польскими властями эксгумации жертв катастрофы Ту-154 президента Польши под Смоленском нарушением права на уважение частной жизни. Она происходила в рамках расследования инцидента.

Власти Польши потребовали эксгумации чтобы найти доказательства того, что авария произошла из-за взрыва в результате покушения на жизнь президента. Этих доказательств найти не удалось.