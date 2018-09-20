Михаил Ходорковский предупредил об угрозе для тех, кто занимается расследованием убийства журналистов в ЦАР

По его словам, недавнее отравление издателя «Медиазоны» Петра Верзилова также связано с этой ситуацией.

Участники расследования событий в ЦАР находятся в опасности: по словам Ходорковского, об этом свидетельствуют сразу несколько инцидентов, произошедших в последнее время. Против одного из его сотрудников, работавших над расследованием в Москве, готовилась провокация – его хотели обвинить в сборе информации для подготовки теракта против Владимира Путина. Этому человеку пришлось уехать из страны – приводит слова Ходорковского «МБХ Медиа».

Одновременно с этим стало известно о гибели в ЦАР при странных обстоятельствах одного из свидетелей по делу. По оценке Ходорковского, отравление Петра Верзилова также связано с расследованием убийства журналистов в ЦАР, которое тот проводил отдельно.

Как сообщает «Медиазона», люди, участвовавшие в расследовании по заданию Верзилова, пришли к выводу, что погибших Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева «заманили в ловушку». Утверждается, что 10 сентября Верзилов получил от своих сотрудников первый отчет по этому делу, а на следующий день его госпитализировали с признаками отравления. Сейчас издатель «Медиазоны» находится на лечении в Германии, и, по утверждению близких, идет на поправку.

Подробнее об угрозе для журналистов, расследующих события в ЦАР, и об отравлении Петра Верзилова пойдет речь в программе «Рикошет» после 18:30. Александр Плющев обсудит ситуацию с корреспондентом «Медиазоны» Егором Сковородой.