Михаил Ходорковский предупредил об угрозе для тех, кто занимается расследованием убийства журналистов в ЦАР
По его словам, недавнее отравление издателя «Медиазоны» Петра Верзилова также связано с этой ситуацией.
Участники расследования событий в ЦАР находятся в опасности: по словам Ходорковского, об этом свидетельствуют сразу несколько инцидентов, произошедших в последнее время. Против одного из его сотрудников, работавших над расследованием в Москве, готовилась провокация – его хотели обвинить в сборе информации для подготовки теракта против Владимира Путина. Этому человеку пришлось уехать из страны – приводит слова Ходорковского «МБХ Медиа».
Одновременно с этим стало известно о гибели в ЦАР при странных обстоятельствах одного из свидетелей по делу. По оценке Ходорковского, отравление Петра Верзилова также связано с расследованием убийства журналистов в ЦАР, которое тот проводил отдельно.
Как сообщает «Медиазона», люди, участвовавшие в расследовании по заданию Верзилова, пришли к выводу, что погибших Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева «заманили в ловушку». Утверждается, что 10 сентября Верзилов получил от своих сотрудников первый отчет по этому делу, а на следующий день его госпитализировали с признаками отравления. Сейчас издатель «Медиазоны» находится на лечении в Германии, и, по утверждению близких, идет на поправку.
Подробнее об угрозе для журналистов, расследующих события в ЦАР, и об отравлении Петра Верзилова пойдет речь в программе «Рикошет» после 18:30. Александр Плющев обсудит ситуацию с корреспондентом «Медиазоны» Егором Сковородой.
Комментарии8
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danko1 20 сентября 2018 | 18:20
Раскрывать преступления бандитов во власти опасно для жизни, о чем многочисленные факты свидетельствуют.
mbh_vor__n1 20 сентября 2018 | 18:23
danko1: ПУК ###
romashka__ 20 сентября 2018 | 18:32
ЧВК Вагнер и Пригожина в ЦАР 100% ЗАЩИЩАЮТ ПРИГОЖИНСКИЕ КИЛЛЕРЫ.
И журналистов убили именно они.
России нечего делать в ЦАР. в Сирии. тем более в(на) Украине.
nina51 20 сентября 2018 | 18:38
romashka__: и в землю закапал и надпись написал )))
mbh_vor__n1 20 сентября 2018 | 18:20
Нам кажется, что ВОР и Заказчик убийств МБХ - должен быть поскромнее в высерах. ;)
nf5096004 20 сентября 2018 | 18:46
mbh_vor__n1: конечно, своего хозяина надо прикрывать. Вот какую защиту из недоумков Пригожин организовал. Одни за него воюют, другие на сайтах ошиваются.
homa_brutt 20 сентября 2018 | 18:27
Исходя из контекста,получается,что этот полудурок и наркуша Верзилов чуть ли не ключевая фигура в "расследовании" МБХ???. Мдя...Каков поп,такой и приход...
nina51 20 сентября 2018 | 18:32
Миша на зоне начитался фантастики, так и выдумывает и выдумывает, талант )))