Российская военная полиция, по некоторым данным, допрашивает сирийцев, причастных к инциденту с самолетом Ил-20
Напомним, на днях он был сбит ПВО Сирии, которые отражали действия израильской авиации.
Сегодня, кстати, МИД России заявил, что трагедия со сбитым самолетом потребует дополнительных разъяснений со стороны Израиля.
Комментарии9
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danko1 20 сентября 2018 | 18:17
А под чьим руководством действовали эти сирийцы?
И почему МО не согласовало действия наземных служб и передвижение самолета?
Далее по Лаврову...
ur_sus 20 сентября 2018 | 18:21
danko1:
Убогое МО РФ допрашивает ничтожное МО Сирии, но разяснения должен дать Израиль! Кафка?
michael_c 20 сентября 2018 | 18:31
Сирийских ПВОшников задержали ещё утром 18-го .
kruzalova 20 сентября 2018 | 18:31
ur_sus: вот интересно- если бы Израиль в этот день вообще не поднимал самолеты, ну вот кого бы обвинили?
eternity88 20 сентября 2018 | 18:24
danko1: что, ещё никто не сообразил, что военная полиция увидела в произошедшем великолепный шанс отличиться, сшив дело на собственных обос...авшихся пвошников. Нарисуют паре полковников срока, а себе - новые погоны. Вот и выбивают из сирийских дикарей нужные показания.
lenin3 20 сентября 2018 | 18:27
danko1: странно:по словам МО РФ виноваты евреи,а допрашивают чурок.Или евреев трогать ссыкотно?)))
novyrusich 20 сентября 2018 | 18:27
Арабские СМИ сообщали, что при этом российская военная полиция 18 сентября арестовала всех офицеров, а также гражданских сотрудников, находившихся на территории 44-го батальона противовоздушной обороны армии Сирии, дислоцированного в пригороде Латакии и ответственного за управление зенитно-ракетным комплексом С-200, ракета которого сбила российский самолет Ил-20.
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То есть в Сирии россиянские военные прекрасно понимают кто виновать в гибели ИЛ-20.
Израильские самолеты никогда не были ближе 50 км лот российского самолета, а в момент, когда его сбили были уже в Израиле.
zztop1960 20 сентября 2018 | 18:20
Прораб Джамшуту и Ровшану : Как подоконник должен стоять ? Да , насяльника , долзен стоять
viktorova 20 сентября 2018 | 18:25
//Российская военная полиция, по некоторым данным, допрашивает сирийцев, //
С трудом могу представить, что сирийцы добровольно выдали своего военного для допроса иностранной военной полиции.
Похоже, что асад там уже давно в виде чучела и абсолютно ничего не решает...