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18:13, 20 сентября 2018

Российское антидопинговое агентство полностью восстановлено в своих правах

В Москве уже приветствовали это решение.

Решение принял Исполком ВАДА, который собрался на Сейшельских островах. По сути – это прорыв во взаимоотношениях ВАДА и Минспорта России. Он наметился весной этого года, когда ВАДА предложила компромиссный вариант «дорожной карты» по восстановлению РУСАДА, которая была выполнена полностью – за исключением двух пунктов. Россия отказывалась признавать выводы доклада Макларена, который настаивал на существовании государственной системы поддержки допинга и не готова была обеспечить допуск к пробам московской лаборатории, опечатанным следственным комитетом. В своем письме генеральный директор Крейг Риди предложил Павлу Колобкову признать факт вовлечения чиновников Минспорта в допинговые схемы. Министр спорта принял это условие. Со своей стороны он обещал предоставить доступ к пробам эксперту ВАДА. Письмо с ответом пришло уже после того, как был подготовлен проект отрицательной рекомендации комиссии по допуску, который пришлось переделывать. Идею поддержала комиссия спортсменов МОК, тогда как США и Великобритания выступили против. Канадская лыжница Бэкки Скотт в знак протеста вышла из комиссии по соответствию.

Российское антидопинговое агентство было лишено статуса в 2015 году.

Восстановление аккредитации Российского антидопингового агентства – это очень важное для России решение. Москва готова сотрудничать со всеми международными организациями. Такое заявление сделал министр спорта России Павел Колобков.

Первый вице-спикер Госдумы, бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, в свою очередь, согласился, что с восстановлением РУСАДА система борьбы с допингом в России будет работать в полную силу.

Восстановление в правах РУСАДА означает, что у наших спортсменов вскоре может появиться право выступать с национальными знаками отличия, сказал в эфире РБК юрист Сергей Алексеев.

Он добавил, что теперь спортсмены смогут проходить допинг-контроль на территории России.

Комментарии

4

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blinorozhiy_chmo 20 сентября 2018 | 18:18

Какломорды захлебнулись от злости... собственными соплями. ;)

democ 20 сентября 2018 | 18:18

Значит опять начнут ссать мимо пробирки...

neprostotak 20 сентября 2018 | 18:18

предложил Павлу Колобкову признать факт вовлечения чиновников Минспорта в допинговые схемы. Министр спорта принял это условие.
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Да ну на фиг! В рашке даже признать сбитие МН-17 после международного расследования не могут, всё время какие-то фейки придумывают.
И вдруг раз и признают, что ФСБ через дырку в стене меняло пробы?!?
Это очередной развод! При фашистском режиме пуйла даже своих трупов в Украине не признают! Не, точно попробуют WADA кинуть!

(комментарий скрыт)

hodak47 20 сентября 2018 | 18:34

Правильно! Нам доппинг ,им - "новичок"...

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