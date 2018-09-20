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Эксклюзив Эха 18:03, 20 сентября 2018

Массовые гуляния проходят сегодня в Кабардино-Балкарии по случаю национального праздника

Местные жители подчеркивают, что после происходящих последних двое суток событий затишье в республике вызывает чувство облегчения.

Неспокойная обстановка сохраняется в республике уже несколько дней. Началось все с того, что сообщество кабардинцев решило отметить 310-ти летнюю годовщину Канжальской битвы. В ней, согласно легенде, жители Кабарды разгромили превосходившее числом войско турок и крымских татар. Кабардинцы собирались проехать на лошадях и автомобилях на гору Канжаль. Однако, жители аула Кёнделен их остановили. Балкарцы, которые сейчас живут в этом селе, были против этого восхождения. Они считают, что данного сражения вообще не было. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. На место прибыла полиция и Росгвардия, сообщает телеканал Дождь. Силовики заблокировали село, при этом открывая огонь в воздух. Конфликт на национальной почве в балкарском селе спровоцировала группа кабардинской молодежи. Об этом рассказал «Эху Москвы» член общественного движения балкарского народа Магомед Апшаев.

Он считает, что за действиями кабардинцев стоят влиятельные люди извне, которые хотят создать напряженную обстановку на всем Северном Кавказе.

Из села Кёнделен беспорядки перекинулись и в другие населенные пункты. Так, в Баксане силовики остановили группу людей, которые ехали на помощь одной из сторон конфликта, на трассе «Кавказ» произошла перестрелка. Как передает местное агентство «Регион Online», люди разбегались, пытались прятаться во дворах и в автомобилях, однако их выслеживали при помощи беспилотников. В общей сложности, по данным издания, были задержаны более 40 человек. Есть пострадавшие, в том числе и со стороны силовиков. Однако, официального подтверждения этой информации пока нет. Минувшим вечером митинг прошел в центре Нальчика. Несколько сот человек потребовали от властей разобраться в конфликте. По данным Коммерсанта, между митингующими и полицией начались стычки. Наиболее активные участники задержаны.

Для урегулирования ситуации в республику направлены подразделения Росгвардии из Северной Осетии и Ставропольского края.

У конфликта в селе Кёнделен Кабардино-Балкарии нет серьезных исторических предпосылок, считает старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин.

По его словам, подобные конфликты возникают довольно часто, и их трудно спрогнозировать.

Многие в республики считают, что чиновники заботятся только об интересах кабардинцев, сказал «Эху Москвы» главный редактор Кавказского узла Григорий Шведов.

По его словам, местные власти даже не пытались жителям разъяснить ситуацию и заняться просветительской деятельностью.

Комментарии

10

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kryimzdick 20 сентября 2018 | 18:05

Бамбарбия. Кергуду.

kindman_a 20 сентября 2018 | 18:11

Уже праздничные гуляния?
Уахахах-ха, все-таки решили совместить праздник и аресты? :-))))

igorrrpadlowitchs 20 сентября 2018 | 18:44

kryimzdick: сначала махач, потом танцы! Дикий народ - дети гор! У рашкинцев всё наоброт! Хотя дебилизм можно ставить тем и другим! Или тем , кто прозглашает такие новости!

kryimzdick 20 сентября 2018 | 18:50

igorrrpadlowitchs: Хрен ли не гулять посреди рабочей недели

democ 20 сентября 2018 | 18:08

...вызывает чувство облегчения...

Обосрались или просрались?

timbuktu 20 сентября 2018 | 18:10

напразднуются,примут на грудь - и снова в бой.покой им только снится!

viktorova 20 сентября 2018 | 18:13

Какие у дикарей массовые гуляния без стрельбы?
Обычное дело...

ugiazov 20 сентября 2018 | 18:17



Он считает, что за действиями кабардинцев стоят влиятельные люди извне,\\
Вот только кто? Трампнаш или Обамачмо?

sibbeast 20 сентября 2018 | 18:18

Росгвардия со всеми новыми спецсредствами похоже, пока не особо вмешивается, наверное потому, что не было протестных настроений среди стреляющей там толпы.

democ 20 сентября 2018 | 18:24

Вот какие мы разные. Они сначала дерутся, а потом гуляют. Русские гуляют, а потом дерутся. Вывод: у русских зрелищней получается отпраздновать...

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