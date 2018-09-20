Научный сотрудник РАНХиГС: Конфликт в селе Кенделен не связан с историческими событиями 300-летней давности

Конфликт в селе Кенделен в Кабардино-Балкарии не связан с историческими событиями 300-летней давности, а имеет отношение к конкретным обстоятельствам в настоящем. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин.

По его словам, причинами инцидента не являются «глубинные межэтнические противоречия». «Невозможно думать о том, что в Кабардино-Балкарии имеется бытовая межэтническая напряженность, которая могла бы по любому поводу вот так выплеснуться. Здесь, с одной стороны, вопрос в том, что могли быть провокационные действия участников событий, могли быть неадекватные действия силовых структур», — сказал К.Казенин.

В то же время, считает эксперт, причиной инцидента может быть отсутствие механизмов обратной связи в регионе. «Еще недавно в Кабардино-Балкарии были активисты этнического толка, которые сотрудничали с властями и имели определенный статус, признаваемый властями региона. Они брали на себя ответственность за происходящее среди части молодежи, восприимчивой к этническим лозунгам», — отметил он.

По словам К.Казенина, эти механизмы обратной связи в моменты обострений могли сработать в качестве страховки. Произошедшее, считает эксперт, указывает на их отсутствие.

Как сообщалось, жители села Кенделен в Кабардино-Балкарии отказались пропустить конный поход в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе бойцы Росгвардии.