«Алан»: Конфликт в Кабардино-Балкарии, вероятно, спровоцирован западными спецслужбами, они хотят «раскачать ситуацию»
Длящийся уже третий день конфликт в Кабардино-Балкарии, вероятно, спровоцирован ЦРУ, «которым нужно раскачать ситуацию на Северном Кавказе и в Кабардино-Балкарии в том числе». Такое мнение выразил эфире радиостанции «Эхо Москвы» член общественной организации балкарского народа «Алан» Магомед Апшаев.
Как считает М.Апшаев, разжигает столкновения «агрессивно настроенная местная молодежь», которую подстрекают к конфликтным действиям «темные личности». «У нас сейчас в Нальчике проходит съезд Адыгского конгресса, на него приехали адыги, кабардинцы других стран (из США, Голландии, Сирии и др.). Среди них есть люди, которые возбуждают местную молодежь. Как только такое мероприятие организуется с приездом из-за рубежа, то обязательно поднимается такая провокация. Я думаю, что это делается не без участия ЦРУ», — сказал М.Апшаев.
Он рассказал, что конфликт начался из-за того, что жители села Кенделен (балкарцы) отказались пропустить конный проход в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве. По словам М.Апшаева, толпа из 500 человек должна была пройти через село Кенделен, однако местные жители «перепугались и перегородили ей дорогу».
Член общественной организации пояснил, что битва, произошедшая из-за отказа кабардинцев платить дань сборщикам налогов крымского хана, произошла «не в районе горы Канжал, а в верховьях реки Лабы, вблизи Сочи». «Те, кто поддерживают миф (о битве в районе горы Канжал – ЭМ) решили, что здесь есть плато Канжал, где была эта битва, что они там крупную победу одержали и хотят туда проехать и воткнуть кинжал», — сказал он.
М.Апшаев напомнил, что 10 лет назад произошла похожая ситуация, но всех «удалось образумить».
Он выразил надежду, что и в этот раз стороны также смогут «найти общий язык».
По словам члена «Алана», в настоящий момент ситуация находится под контролем Росгвардии, члены которой вместе с силами МВД Кабардино-Балкарии препятствовали столкновению сторон в ходе конфликта.
Комментарии30
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vinidbi 20 сентября 2018 | 17:39
Опять у лжецов-воров и дебилов виноват кто то -но не они сами!!!
yulya_cikina 20 сентября 2018 | 17:53
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gidroschumoisolacia 20 сентября 2018 | 18:05
yulya_cikina: тебя тоже цру подослало?
ura_123 20 сентября 2018 | 18:40
yulya_cikina: Патрик,хватит спамить! Мы и так знаем о тебе всё)))
vilingrad 20 сентября 2018 | 18:15
vinidbi: А зачем молодежь из США в эту дыру приехала? Чтобы местный долботёс их в разжигании обвинял? Ну, так больше не приедут...
igorrrpadlowitchs 20 сентября 2018 | 18:36
vilingrad: каждое ничтожество любым способом пытается привлечь к себе внимание!
igorrrpadlowitchs 20 сентября 2018 | 18:34
vinidbi: интересно Запад имеет понятие о той дыре, откуда эти вещают?
prade 20 сентября 2018 | 17:40
Как-то везде успевают эти западные спецслужбы. За каждым проколом в экономике, политике и дипломатии обязательно стоят спецслужбы запада.
djuga 20 сентября 2018 | 17:58
prade: За каждым проколом в экономике, политике и дипломатии обязательно стоят спецслужбы запада.
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Во-во!
Еще жидобандеровцы, хохлы, а теперь и всякие Израили.
eternity88 20 сентября 2018 | 18:12
djuga: Апшаев забыл упомянуть о наличии железобетонных
доказательств того, что командует этим шабашом Борис Абрамович из преисподней.
rogerrabbit 20 сентября 2018 | 17:41
и здесь тоже в кране нет воды?
jamba 20 сентября 2018 | 17:44
Судя по тому, что этот Апшаев не привел никаких фактов в пользу версиии ЦРУ, он либо больной, либо проходимец!;) А это страшнее любого ЦРУ;)
gidroschumoisolacia 20 сентября 2018 | 17:44
победу кабардинцев в канжальской битве тоже ЦРУ организовали из-за отказа кабардинцев платить дань сборщикам налогов крымского хана
maximv 20 сентября 2018 | 17:57
gidroschumoisolacia: Вы всё перепутали, тогда гадила англичанка.
eternity88 20 сентября 2018 | 18:09
gidroschumoisolacia: а с чего вы взяли, что ЦРУ за "кабардинских всадников", а не за "балкарцев из Кенделена"? А вам не приходило в голову, что на самом деле и вся балкарская деревня, и кабардинские джигиты состоят из подлых црушников чуть более чем полностью?...
polikarpich 20 сентября 2018 | 18:16
eternity88: Мысль понятна! То есть, они инсценируют конфликт, эти грязножопые бандероцэрэушники и, таким образом, подло "раскачивают лодку" и нарушают стабильность?
Вы знаете, а очень может быть!
;-)))
eternity88 20 сентября 2018 | 18:32
polikarpich: угроза нам таится в том, что если эту лодку сильно раскачать и дерьмо выплеснется за борт, то судно потеряет плавучесть!
gidroschumoisolacia 20 сентября 2018 | 18:25
eternity88:
да я даже не представляю где это всё происходит, а из всего текста ранее слышал только одно слово CIA
compare 20 сентября 2018 | 17:50
и опять,в юбилейный сотый раз,в "наши" штаны испражнился "чужой"...возникает обоснованное опасение за "целостность" пятой точки,находящейся в этих "проходных",как двор,"штанах"...
timbuktu 20 сентября 2018 | 17:56
какая проницательность! и куда метит сей апшаев? в госдуру? в президенты кабардино-балкарии? на место нарышкина?
petrivanov 20 сентября 2018 | 17:58
Наверняка, кроме ЦРУ тут ещё украинцы поучаствовали. Без Израиля никаких столкновений нигде быть не может, грузины также, вероятно, во главе с Саакашвили свою руку приложили, Навальный свой вклад в этот конфликт внёс, ну и Березовский с Ходорковским. Ну и, конечно, англичане с инопланетными существами задейсттвованы.
В общем, та же преступная группа, которая в небе над Сирией из российского оружия сбила российский ИЛ...
yralez 20 сентября 2018 | 17:59
Общественной организации ?......ну ---ну.
democ 20 сентября 2018 | 18:03
- СлЮшай, западные агенты, да?! На ишЯках по горным дорогам, понимаешь ли, как кАзлы, да? Пробрались в какой - то горный аул, да? Честных джигитов начались баламутить, понимаешь ли...
kryimzdick 20 сентября 2018 | 18:04
Мудрость гор, однако. Какие они там все мудрые, мудрее только народы крайнего Севера.
democ 20 сентября 2018 | 18:15
kryimzdick: Разве такое возможно!? Самые мудрые - это кремлёвские аксакалы...
remote456 20 сентября 2018 | 18:06
Кабардинцы заявили, что конфликт разжигает ЦРУ. Балкарцы заявили, что конфликт разжигает МИ-6. После чего кабардинцы и балкарцы пошли бить друг другу морды.
ohrjr 20 сентября 2018 | 18:20
На месте своих мудаков хватает, ЦРУ про вас вообще не знает!
orein51 20 сентября 2018 | 18:20
там ещё японцы ручку приложили...
unprejudiced 20 сентября 2018 | 18:23
Полагаю надо созывать совбез оон по этим деструктивным действиям пендосии, требовать выкинуть их из ООН и ввести международные санкции!
uralruss 20 сентября 2018 | 18:25
Ага, и народ нищебродами сделали западные спецслужбы, чтобы Пукиных скомпрометировать.