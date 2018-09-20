«Алан»: Конфликт в Кабардино-Балкарии, вероятно, спровоцирован западными спецслужбами, они хотят «раскачать ситуацию»

Длящийся уже третий день конфликт в Кабардино-Балкарии, вероятно, спровоцирован ЦРУ, «которым нужно раскачать ситуацию на Северном Кавказе и в Кабардино-Балкарии в том числе». Такое мнение выразил эфире радиостанции «Эхо Москвы» член общественной организации балкарского народа «Алан» Магомед Апшаев.

Как считает М.Апшаев, разжигает столкновения «агрессивно настроенная местная молодежь», которую подстрекают к конфликтным действиям «темные личности». «У нас сейчас в Нальчике проходит съезд Адыгского конгресса, на него приехали адыги, кабардинцы других стран (из США, Голландии, Сирии и др.). Среди них есть люди, которые возбуждают местную молодежь. Как только такое мероприятие организуется с приездом из-за рубежа, то обязательно поднимается такая провокация. Я думаю, что это делается не без участия ЦРУ», — сказал М.Апшаев.

Он рассказал, что конфликт начался из-за того, что жители села Кенделен (балкарцы) отказались пропустить конный проход в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве. По словам М.Апшаева, толпа из 500 человек должна была пройти через село Кенделен, однако местные жители «перепугались и перегородили ей дорогу».

Член общественной организации пояснил, что битва, произошедшая из-за отказа кабардинцев платить дань сборщикам налогов крымского хана, произошла «не в районе горы Канжал, а в верховьях реки Лабы, вблизи Сочи». «Те, кто поддерживают миф (о битве в районе горы Канжал – ЭМ) решили, что здесь есть плато Канжал, где была эта битва, что они там крупную победу одержали и хотят туда проехать и воткнуть кинжал», — сказал он.

М.Апшаев напомнил, что 10 лет назад произошла похожая ситуация, но всех «удалось образумить».

Он выразил надежду, что и в этот раз стороны также смогут «найти общий язык».

По словам члена «Алана», в настоящий момент ситуация находится под контролем Росгвардии, члены которой вместе с силами МВД Кабардино-Балкарии препятствовали столкновению сторон в ходе конфликта.