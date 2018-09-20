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Эксклюзив Эха 17:33, 20 сентября 2018

«Алан»: Конфликт в Кабардино-Балкарии, вероятно, спровоцирован западными спецслужбами, они хотят «раскачать ситуацию»

Длящийся уже третий день конфликт в Кабардино-Балкарии, вероятно, спровоцирован ЦРУ, «которым нужно раскачать ситуацию на Северном Кавказе и в Кабардино-Балкарии в том числе». Такое мнение выразил эфире радиостанции «Эхо Москвы» член общественной организации балкарского народа «Алан» Магомед Апшаев.

Как считает М.Апшаев, разжигает столкновения «агрессивно настроенная местная молодежь», которую подстрекают к конфликтным действиям «темные личности». «У нас сейчас в Нальчике проходит съезд Адыгского конгресса, на него приехали адыги, кабардинцы других стран (из США, Голландии, Сирии и др.). Среди них есть люди, которые возбуждают местную молодежь. Как только такое мероприятие организуется с приездом из-за рубежа, то обязательно поднимается такая провокация. Я думаю, что это делается не без участия ЦРУ», — сказал М.Апшаев.

Он рассказал, что конфликт начался из-за того, что жители села Кенделен (балкарцы) отказались пропустить конный проход в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве. По словам М.Апшаева, толпа из 500 человек должна была пройти через село Кенделен, однако местные жители «перепугались и перегородили ей дорогу».

Член общественной организации пояснил, что битва, произошедшая из-за отказа кабардинцев платить дань сборщикам налогов крымского хана, произошла «не в районе горы Канжал, а в верховьях реки Лабы, вблизи Сочи». «Те, кто поддерживают миф (о битве в районе горы Канжал – ЭМ) решили, что здесь есть плато Канжал, где была эта битва, что они там крупную победу одержали и хотят туда проехать и воткнуть кинжал», — сказал он.

М.Апшаев напомнил, что 10 лет назад произошла похожая ситуация, но всех «удалось образумить».

Он выразил надежду, что и в этот раз стороны также смогут «найти общий язык».

По словам члена «Алана», в настоящий момент ситуация находится под контролем Росгвардии, члены которой вместе с силами МВД Кабардино-Балкарии препятствовали столкновению сторон в ходе конфликта.

Комментарии

30

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vinidbi 20 сентября 2018 | 17:39

Опять у лжецов-воров и дебилов виноват кто то -но не они сами!!!

yulya_cikina 20 сентября 2018 | 17:53

❤️❤️❤️ C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://findloveyuly.tk

gidroschumoisolacia 20 сентября 2018 | 18:05

yulya_cikina: тебя тоже цру подослало?

ura_123 20 сентября 2018 | 18:40

yulya_cikina: Патрик,хватит спамить! Мы и так знаем о тебе всё)))

vilingrad 20 сентября 2018 | 18:15

vinidbi: А зачем молодежь из США в эту дыру приехала? Чтобы местный долботёс их в разжигании обвинял? Ну, так больше не приедут...

igorrrpadlowitchs 20 сентября 2018 | 18:36

vilingrad: каждое ничтожество любым способом пытается привлечь к себе внимание!

igorrrpadlowitchs 20 сентября 2018 | 18:34

vinidbi: интересно Запад имеет понятие о той дыре, откуда эти вещают?

prade 20 сентября 2018 | 17:40

Как-то везде успевают эти западные спецслужбы. За каждым проколом в экономике, политике и дипломатии обязательно стоят спецслужбы запада.

djuga 20 сентября 2018 | 17:58

prade: За каждым проколом в экономике, политике и дипломатии обязательно стоят спецслужбы запада.
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Во-во!
Еще жидобандеровцы, хохлы, а теперь и всякие Израили.

eternity88 20 сентября 2018 | 18:12

djuga: Апшаев забыл упомянуть о наличии железобетонных
доказательств того, что командует этим шабашом Борис Абрамович из преисподней.

rogerrabbit 20 сентября 2018 | 17:41

и здесь тоже в кране нет воды?

jamba 20 сентября 2018 | 17:44

Судя по тому, что этот Апшаев не привел никаких фактов в пользу версиии ЦРУ, он либо больной, либо проходимец!;) А это страшнее любого ЦРУ;)

gidroschumoisolacia 20 сентября 2018 | 17:44

победу кабардинцев в канжальской битве тоже ЦРУ организовали из-за отказа кабардинцев платить дань сборщикам налогов крымского хана

maximv 20 сентября 2018 | 17:57

gidroschumoisolacia: Вы всё перепутали, тогда гадила англичанка.

eternity88 20 сентября 2018 | 18:09

gidroschumoisolacia: а с чего вы взяли, что ЦРУ за "кабардинских всадников", а не за "балкарцев из Кенделена"? А вам не приходило в голову, что на самом деле и вся балкарская деревня, и кабардинские джигиты состоят из подлых црушников чуть более чем полностью?...

polikarpich 20 сентября 2018 | 18:16

eternity88: Мысль понятна! То есть, они инсценируют конфликт, эти грязножопые бандероцэрэушники и, таким образом, подло "раскачивают лодку" и нарушают стабильность?
Вы знаете, а очень может быть!
;-)))

eternity88 20 сентября 2018 | 18:32

polikarpich: угроза нам таится в том, что если эту лодку сильно раскачать и дерьмо выплеснется за борт, то судно потеряет плавучесть!

gidroschumoisolacia 20 сентября 2018 | 18:25

eternity88:
да я даже не представляю где это всё происходит, а из всего текста ранее слышал только одно слово CIA

compare 20 сентября 2018 | 17:50

и опять,в юбилейный сотый раз,в "наши" штаны испражнился "чужой"...возникает обоснованное опасение за "целостность" пятой точки,находящейся в этих "проходных",как двор,"штанах"...

timbuktu 20 сентября 2018 | 17:56

какая проницательность! и куда метит сей апшаев? в госдуру? в президенты кабардино-балкарии? на место нарышкина?

(комментарий скрыт)

petrivanov 20 сентября 2018 | 17:58

Наверняка, кроме ЦРУ тут ещё украинцы поучаствовали. Без Израиля никаких столкновений нигде быть не может, грузины также, вероятно, во главе с Саакашвили свою руку приложили, Навальный свой вклад в этот конфликт внёс, ну и Березовский с Ходорковским. Ну и, конечно, англичане с инопланетными существами задейсттвованы.
В общем, та же преступная группа, которая в небе над Сирией из российского оружия сбила российский ИЛ...

yralez 20 сентября 2018 | 17:59

Общественной организации ?......ну ---ну.

democ 20 сентября 2018 | 18:03

- СлЮшай, западные агенты, да?! На ишЯках по горным дорогам, понимаешь ли, как кАзлы, да? Пробрались в какой - то горный аул, да? Честных джигитов начались баламутить, понимаешь ли...

kryimzdick 20 сентября 2018 | 18:04

Мудрость гор, однако. Какие они там все мудрые, мудрее только народы крайнего Севера.

democ 20 сентября 2018 | 18:15

kryimzdick: Разве такое возможно!? Самые мудрые - это кремлёвские аксакалы...

remote456 20 сентября 2018 | 18:06

Кабардинцы заявили, что конфликт разжигает ЦРУ. Балкарцы заявили, что конфликт разжигает МИ-6. После чего кабардинцы и балкарцы пошли бить друг другу морды.

ohrjr 20 сентября 2018 | 18:20

На месте своих мудаков хватает, ЦРУ про вас вообще не знает!

orein51 20 сентября 2018 | 18:20

там ещё японцы ручку приложили...

unprejudiced 20 сентября 2018 | 18:23

Полагаю надо созывать совбез оон по этим деструктивным действиям пендосии, требовать выкинуть их из ООН и ввести международные санкции!

uralruss 20 сентября 2018 | 18:25

Ага, и народ нищебродами сделали западные спецслужбы, чтобы Пукиных скомпрометировать.

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