В Перми пенсионера приговорили к году лишения свободы условно за выросший на его участке мак
64-летнего Игоря Трошева признали виновным в незаконном культировании наркотических растений. Как сообщает пермский портал 59.ру, в суде Трошев сказал, что мак мог вырасти случайно, так как в начале сезона он привез на участок новый грунт. Агроном, который участвовал в процессе, также пояснил, что мак рос на участке неравномерно и не был культивирован. Между тем, прокуратура настаивала, что мак рос на грядках и за ним ухаживали.
Комментарии12
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johnbmw Евгений Большаков 20 сентября 2018 | 17:38
Конечно посадить! ... ведь нет бы СПОКОЙНО 400 кило в Аргентине в посольстве заныкал ... так нет же - МАК на его участке самосадом вырос!!! - НАРКОДИЛЛЕР отъявленный ....
tvitov66 20 сентября 2018 | 17:53
johnbmw: Пенсионера приговорили к году лишения свободы условно за выросший на его участке мак БЕЗ СИМВОЛИКИ ЕР!
gordy 20 сентября 2018 | 17:54
"Между тем, прокуратура настаивала, что мак рос на грядках и за ним ухаживали."
Им видней?
djuga 20 сентября 2018 | 18:14
johnbmw: Конечно посадить!
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Интересно, когда у нас законы будут исходить из здравого смысла?
И когда начнут штрафовать по полной программе всех тех, кто тратит деньги на подобные мероприятия: "расследования", "суды", вызов свидетелей, транспортировку, охрану, бумагу со скрепками и рабочее время очень неплохо оплачиваемых так называемых "правоохранителей"?
Похоже, не в этой жизни.
yralez 20 сентября 2018 | 17:46
За картошку на своем участке получите .........пенсий не хватит расплатиться.
Это вам за бесплатный валежник.
Банду надо содержать.
compare 20 сентября 2018 | 17:47
дикость от полного отрыва сознания от "тела"....
rampa 20 сентября 2018 | 17:53
а я вчера булочку с маком съела. (((((( Только не пересылайте этот мой комент в полицию. Я больше не буду их есть. Даже в ту пекарню больше никогда не зайду
curious69_ 20 сентября 2018 | 18:11
rampa: Сейчас придёт следак и станет определять какой процент мака в булочке содержит опасную концентрацию опиума. Вот как суки кремлёвские заботятся о народе и его здоровье.
yulya_cikina 20 сентября 2018 | 17:54
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aleko_1 Александр Королев 20 сентября 2018 | 17:55
Да. Следователь знает лучше агронома.
curious69_ 20 сентября 2018 | 17:55
Против административного безумия с маком , есть теоретический способ. Просто распылить с дронов семена мака на дачах чиновников и затем написать на них доносы. Вот уж завертятся !!!!!
democ 20 сентября 2018 | 18:05
Пусть Трошев среди соседей пошукает, - какая сука на него настучала...